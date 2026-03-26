Il Policlinico di Bari sceglie l’energia green con Edison Next

BARI – In un momento storico in cui l’efficienza energetica è diventata una priorità assoluta, il Policlinico di Bari compie un passo decisivo verso il futuro. Grazie alla partnership tecnologica con Edison Next, la struttura sanitaria più importante della Puglia ha inaugurato un impianto di trigenerazione di ultima generazione, capace di trasformare radicalmente la gestione dei consumi della cittadella della salute.

Policlinico di Bari: un investimento per il territorio e per i pazienti

L’operazione, che ha visto un investimento di oltre 3,6 milioni di euro da parte di Edison Next, non è solo una scelta ecologica, ma una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse della sanità pubblica. I numeri parlano chiaro.

Risparmio economico: oltre 1 milione di euro all’anno che il dg Antonio Sanguedolce ha già annunciato di voler reinvestire nella qualità dell’assistenza.

oltre 1 milione di euro all’anno che il dg Antonio Sanguedolce ha già annunciato di voler reinvestire nella qualità dell’assistenza. Sostenibilità ambientale: una riduzione delle emissioni in atmosfera pari a circa 3.700 tonnellate di CO2 ogni anno (il 16% in meno rispetto al passato).

una riduzione delle emissioni in atmosfera pari a circa 3.700 tonnellate di CO2 ogni anno (il 16% in meno rispetto al passato). Sicurezza operativa: l’impianto garantisce la continuità elettrica ai reparti e alle sale operatorie anche in caso di blackout della rete nazionale, un fattore vitale per un ospedale operativo 24 ore su 24.

La rivoluzione silenziosa: LED e Sole sui tetti

L’intervento coordinato con Edison Next non si ferma alla centrale termica. Il piano di riqualificazione energetica coinvolge l’intero complesso del Policlinico di Bari, compreso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII:

efficienza luminosa , con la sostituzione di 12.000 punti luce con tecnologia LED ad alto risparmio energetico;

, con la sostituzione di 12.000 punti luce con tecnologia LED ad alto risparmio energetico; controllo termico , con l’installazione di 3.500 valvole termostatiche permetteranno di ottimizzare il riscaldamento padiglione per padiglione;

, con l’installazione di 3.500 valvole termostatiche permetteranno di ottimizzare il riscaldamento padiglione per padiglione; energia solare, con il fotovoltaico, il primo impianto sul tetto di Psichiatria e il secondo, in fase di ultimazione, sulla copertura degli Istituti Anatomici.

“Gli ospedali sono strutture energivore per definizione”, ha commentato il dg Sanguedolce del Policlinico di Bari, “ma con queste tecnologie possiamo trasformare i costi in risorse da dedicare ai servizi e alla cura”. Una scelta di responsabilità che rende Bari un esempio nazionale di sanità innovativa e rispettosa dell’ambiente.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.