Il Policlinico di Bari sceglie l’energia green con Edison Next

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BARI – In un momento storico in cui l’efficienza energetica è diventata una priorità assoluta, il Policlinico di Bari compie un passo decisivo verso il futuro. Grazie alla partnership tecnologica con Edison Next, la struttura sanitaria più importante della Puglia ha inaugurato un impianto di trigenerazione di ultima generazione, capace di trasformare radicalmente la gestione dei consumi della cittadella della salute.
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L’operazione, che ha visto un investimento di oltre 3,6 milioni di euro da parte di Edison Next, non è solo una scelta ecologica, ma una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse della sanità pubblica. I numeri parlano chiaro.
L’intervento coordinato con Edison Next non si ferma alla centrale termica. Il piano di riqualificazione energetica coinvolge l’intero complesso del Policlinico di Bari, compreso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII:
“Gli ospedali sono strutture energivore per definizione”, ha commentato il dg Sanguedolce del Policlinico di Bari, “ma con queste tecnologie possiamo trasformare i costi in risorse da dedicare ai servizi e alla cura”. Una scelta di responsabilità che rende Bari un esempio nazionale di sanità innovativa e rispettosa dell’ambiente.
Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.
Data: 26 Mar 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.