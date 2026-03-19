LAMA SAN GIORGIO – Immaginate un incidente in una zona isolata, magari in una scarpata dell’entroterra murgiano o lungo una litoranea poco illuminata, dove ogni minuto è vitale. Da oggi la risposta della Puglia a queste emergenze si chiama Progetto Vista, un sistema all’avanguardia che integra droni e computer vision (intelligenza artificiale visiva) per supportare il 118 e le forze dell’ordine. Il progetto, frutto di un accordo tra il Ministero delle Infrastrutture (Mit) e l’Università degli Studi di Bari, è stato presentato nella giornata di ieri a Lama San Giorgio (Rutigliano) con una simulazione d’impatto motociclistico che ha lasciato tutti a bocca aperta per precisione e rapidità.

Progetto Vista: un occhio artificiale per la “Golden Hour”

Il concetto cardine è quello della “Golden Hour”: quell’ora decisiva dopo un trauma in cui un intervento tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte. Spesso, però, le vittime finiscono fuori dalla carreggiata, invisibili ai primi soccorritori. Il drone del progetto Vista risolve il problema: grazie alla ricerca automatizzata dei dispersi, scansiona il territorio in tempo reale, individua persone in aree impervie e invia coordinate esatte alle ambulanze e alla Polizia Locale. “I dati ci dicono che in Puglia gli incidenti sono in calo, ma non basta” – ha dichiarato l’assessore regionale Raffaele Piemontese – “Dobbiamo agire dove l’occhio umano non arriva”.

Orgoglio pugliese e sicurezza globale

Non è solo un esperimento, ma una visione del futuro per la sicurezza stradale in Puglia. Il progetto Vista è uno dei primi al mondo a integrare AI e soccorso stradale sanitario. L’idea della Regione Puglia è chiara: trasformare questa sperimentazione in una politica pubblica strutturata, attiva soprattutto sulle strade ad alto rischio e durante i picchi di traffico delle nostre estati. Dalla collaborazione tra UniBa, ASL Bari e associazioni delle vittime della strada nasce così un’eccellenza che potrebbe presto essere copiata in tutta Europa, partendo proprio dal cuore del Mediterraneo.