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Open Day Pap Test gratuiti ospedale Miulli dal 22 al 24 aprile

Open Day Pap Test gratuiti ospedale Miulli dal 22 al 24 aprile

ACQUAVIVA DELLE FONTI – A partire da domani, mercoledì 22 aprile, fino a venerdì 24, inizia l’Open Day Pap Test presso l’ospedale Miulli con screening gratuiti per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Prendersi cura di sé è un gesto d’amore, ma anche di responsabilità. L’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” lo sa bene e, in occasione della settimana dedicata alla salute della donna promossa dalla Fondazione Onda (Bollini Rosa), lancia una campagna di screening fondamentale.

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Open Day Pap Test: da domani tre giorni dedicati alla prevenzione

A partire da domani e per tre pomeriggi consecutivi, le donne del territorio potranno accedere gratuitamente al Pap test, l’esame chiave per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero. Lo screening permette di individuare alterazioni cellulari prima che diventino pericolose, garantendo interventi tempestivi che possono salvare la vita. Gli esami si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presso gli Ambulatori di Ginecologia del Consultorio (Piano Zero).

Ospedale Miulli: un’équipe multidisciplinare al servizio della donna

L’iniziativa Open Day Pap Test nasce dalla sinergia tra l’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dott. Francesco Legge, e l’U.O.C. di Anatomia Patologica, guidata dal dott. Michele Troia. Ad accogliere le pazienti ci sarà un’équipe ostetrica qualificata (composta da professioniste come Angela Monica Santamaria, Marina Santovito e altre colleghe), pronta non solo a eseguire l’esame ma a offrire informazioni e supporto.

Open Day Pap Test all’ospedale Miulli: come prenotare il tuo screening

Per garantire una corretta gestione degli afflussi, la prenotazione è obbligatoria. È necessario inviare una email a m.santamaria@miulli.it, con oggetto: “Prenotazione PAP TEST nel giorno…” indicando la data di preferenza (22, 23 o 24 aprile). Partecipare a questi open day significa aderire a una cultura della prevenzione sempre più accessibile, trasformando un presidio d’eccellenza come l’ospedale Miulli in un punto di riferimento per la serenità di ogni donna.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’iniziativa.

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