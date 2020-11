Dior, è amore con la Puglia: omaggio al Salento e Alberobello

L‘amore per Dior nei confronti del Salento sembra (per fortuna) non finire mai. Dopo la presentazione in piazza Duomo a Lecce della Cruise Dior Collection 2021 e la realizzazione di mini video ambientati nel Tacco d’Italia, arriva ora un’altra importante novità dalla maison francese.

La casa di moda ha deciso, ancora una volta, di improntare la sua pubblicità affidandosi alle tipiche luminarie salentine. In attesa dell’arrivo del Natale, dunque, le luci pugliesi saranno utilizzate per abbellire le facciate dei negozi Dior presenti in tutto il mondo, ma non solo.

Alberobello nella linea di gioielli di Dior

La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri (che, ricordiamolo, è salentina) ha scelto di omaggiare un’altra importante località pugliese, Alberobello, anche nella campagna pubblicitaria della nuova linea di gioielli. I preziosissimi monili, infatti, sono presentati con i trulli che fungono da sfondo.

Il video della campagna natalizia è già online: la maison francese ha pubblicato sulle sue pagine Instagram e Facebook parte della sua collezione. Questo il messaggio che accompagna la clip: “Da una collana che enuncia il nome Dior in pietre scintillanti agli orecchini che incorniciano il viso in ogni foto di festa indimenticabile, questo periodo natalizio svela il tesoro dei gioielli di moda Dior Cruise 2021 di Maria Grazia Chiuri online o nella boutique Dior più vicina”.