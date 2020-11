Dior stregata dalla Puglia: online mini video girati in Salento

“Quando si conosce e visita la Puglia non se ne può più fare a meno”. Questa massima, spesso condivisa sui social dagli amanti del Tacco d’Italia sembra proprio rispecchiare quanto accaduto alla nota casa di moda francese Dior.

Dopo la presentazione della Cruise Collection 2021 in una delle piazze più belle dell’intera regione, quella del Duomo di Lecce, la maison è tornata a postare sui propri canali di comunicazione un omaggio alla Puglia e alle sue innumerevoli tradizioni.

Colpiti dalla tradizione salentina, costituita da musiche, artigianato, luminarie, cibo squisito e tantissimo altro, i dirigenti di Dior hanno commissionato una serie di mini documentari dedicati agli artigiani del luogo, gli stessi contattati dalla stilista Maria Grazia Chiuri, per la realizzazione di alcuni dettagli degli abiti della collezione.

“In the untamed landscapes of Puglia”, Dior promuove il Tacco d’Italia

L’intero progetto, affidato a Edoardo Winspeare di Saietta film, è disponibile online e in tutti i negozi della maison. In the untamed landscapes of Puglia, questo il suo nome, è un film diretto dal videomaker Fabien Baron e ha la colonna sonora di Paolo Buonvino. Quest’ultimo, maestro concertatore de La notte della Taranta per l’occasione ha reinterpretato per Dior la pizzica, portando in scena anche i suoi danzatori, che si sono esibiti con la speciale coreografia di Sharon Eyal. Questa squadra, che aveva già affascinato il pubblico sul palco dell’evento più atteso dell’estate leccese, è stata quindi confermata per essere apprezzata all’interno dei video diffusi su tutti i canali social della casa di moda.

E così, grazie al grande seguito di Dior, la Puglia potrà, ancora una volta, essere apprezzata da utenti provenienti da ogni parte del mondo.