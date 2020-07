A Lecce la presentazione della Cruise Collection di Christian Dior

I prestigiosi capi dello stilista francese Christian Dior approderanno in piazza Duomo a Lecce per essere presentati in tutto il mondo. Annunciato dal sindaco della Città del Barocco, quello che è già diventato l’evento più atteso del 2020 si terrà nel capoluogo salentino il prossimo 22 luglio.

La Cruise Collection, dopo le precedenti edizioni di Marrakech e Los Angeles approderà per la prima volta in Italia e in Puglia, già pronte per accogliere tutte le celebrità internazionali che parteciperanno all’evento.

A non mancare, inoltre, saranno stilisti, modelli e grandi compratori provenienti da tutto il mondo.

Cos’è la Cruise Collection

La collezione che sarà presentata a Lecce, nota con i termini cruise o resort, è quella considerata intermedia ed è nata da una declinazione più quotidiana di tagli sartoriali pensati in principio per clienti facoltosi e per le loro vacanze altrettanto lussuose. Negli ultimi anni, inoltre, il prestigio di questo tipo di evento è cresciuto a dismisura, tanto che tutti i principali marchi dell’empireo della moda organizzano delle vere e proprie sfilate nelle località mondiali più rinomate, tra le quali ora spiccherà il capoluogo salentino con, naturalmente, conseguenze positive per tutto l’indotto economico.

Dopo la scelta della location, fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison, e Pietro Beccari, presidente e ceo di Dior, come comunicato dal sindaco, ci sono stati diversi incontri per verificare la fattibilità della scelta tra le esigenze di Dior, quelle della Curia e quelle della Prefettura.

Lecce al centro del mondo della moda

In attesa che i riflettori vengano accesi su Lecce, dunque, per i prossimi quattro mesi ferveranno i preparativi per il grande evento. Inizialmente prevista per il 9 maggio, la sfilata Cruise 2021 è stata posticipata (causa coronavirus) al 22 luglio.

Un grande ritorno per Maria Grazia Chiuri, prima donna alla guida della maison d’Oltralpe, che ha optato per la presentazione della sfilata a Lecce per omaggiare le sue origini pugliesi e i luoghi nei quali è entrata in contatto con il mondo della moda.

Questo il link per seguire l’evento: https://www.dior.com/it_it/moda-donna/sfilate-pret-a-porter/collezione-cruise-2021