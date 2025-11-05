Domenica tornano i concerti con Aperitivo al teatro Paisiello di Lecce

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Lecce »
LECCE – La Camerata Musicale Salentina, storica associazione fondata nel 1970 dal maestro Carlo Vitale, è pronta per inaugurare la sua 56ª Stagione Concertistica. Torna grande protagonista nella programmazione la rassegna dei Concerti con Aperitivo, tra le più amate dal pubblico. Sei matinée domenicali in programma da domenica 9 novembre al 19 aprile 2026 presso il teatro Paisiello di Lecce con inizio alle ore 11:00. Come da tradizione, al termine di ogni performance, gli spettatori saranno invitati a trattenersi per un gustoso aperitivo, occasione ideale per commentare la performance e dialogare con gli artisti in un clima informale e accogliente.
Il ricco percorso concertistico promette suggestioni tra grandi maestri del passato e interpreti d’eccellenza della scena contemporanea:
Per la rassegna Concerti con Aperitivo al teatro Paisiello di Lecce è previsto un abbonamento a 6 concerti a 60€. I biglietti singoli partono da 17€ (Intero) con numerose riduzioni disponibili per Over 65, studenti e convenzionati. Per le famiglie c’è la possibilità di usufruire anche della PROMO FAMILY 1+1 (per ogni bambino fino a 12 anni, l’adulto accompagnatore paga la tariffa Convenzioni a 13€). Con soli 2€ in più rispetto al biglietto singolo si può inoltre offrire un “biglietto sospeso”, fondendo solidarietà e cultura per chi non può permettersi di andare a teatro. I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Si accettano inoltre Carta del Docente e Carte della Cultura. Per informazioni contattare la Camerata Musicale Salentina, tel. 348 0072654 / 348 0072655.
Data: 5 Nov 2025