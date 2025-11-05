Domenica tornano i concerti con Aperitivo al teatro Paisiello di Lecce

LECCE – La Camerata Musicale Salentina, storica associazione fondata nel 1970 dal maestro Carlo Vitale, è pronta per inaugurare la sua 56ª Stagione Concertistica. Torna grande protagonista nella programmazione la rassegna dei Concerti con Aperitivo, tra le più amate dal pubblico. Sei matinée domenicali in programma da domenica 9 novembre al 19 aprile 2026 presso il teatro Paisiello di Lecce con inizio alle ore 11:00. Come da tradizione, al termine di ogni performance, gli spettatori saranno invitati a trattenersi per un gustoso aperitivo, occasione ideale per commentare la performance e dialogare con gli artisti in un clima informale e accogliente.

Concerti con aperitivo al teatro Paisiello: da Bach a Piazzolla

Il ricco percorso concertistico promette suggestioni tra grandi maestri del passato e interpreti d’eccellenza della scena contemporanea:

apertura con la pianista Rosamaria Bene e il recital “Echi del passato” (Bach, Schumann, Chopin); domenica 16 novembre: il violinista Paride Losacco, vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2023, accompagnato al pianoforte da Fiorella Sassanelli;

ripresa dopo la pausa con il progetto “Tanguedia” del fisarmonicista Antonio Loderini e del pianista Gabriele Palma, un omaggio appassionato alla musica di Astor Piazzolla; domenica 8 febbraio: atmosfere evocative con il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli nel recital “Canzoni di un lungo viaggio” (da Gershwin a Gardel);

protagonista il Da Vinci Ensemble (con Marcello Miramonti, primo violino di spalla del Maggio Musicale Fiorentino) con musiche di Martucci e Smetana; domenica 19 aprile: conclusione con l’Opter Ensemble che accenderà i riflettori sulla storia del corno grazie a Guglielmo Pellarin (primo corno dell’Orchestra di Santa Cecilia).

Info, biglietti e promozioni

Per la rassegna Concerti con Aperitivo al teatro Paisiello di Lecce è previsto un abbonamento a 6 concerti a 60€. I biglietti singoli partono da 17€ (Intero) con numerose riduzioni disponibili per Over 65, studenti e convenzionati. Per le famiglie c’è la possibilità di usufruire anche della PROMO FAMILY 1+1 (per ogni bambino fino a 12 anni, l’adulto accompagnatore paga la tariffa Convenzioni a 13€). Con soli 2€ in più rispetto al biglietto singolo si può inoltre offrire un “biglietto sospeso”, fondendo solidarietà e cultura per chi non può permettersi di andare a teatro. I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Si accettano inoltre Carta del Docente e Carte della Cultura. Per informazioni contattare la Camerata Musicale Salentina, tel. 348 0072654 / 348 0072655.

Scarica qui il programma ufficiale.