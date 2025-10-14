Teatro delle Forche presenta la Stagione Teatrale 2025/2026

MASSAFRA – Venti spettacoli per una “luce potente”. Si alza il sipario sul Teatro Comunale Nicola Resta di Massafra pronto ad accogliere una stagione teatrale 2025/2026 ricca e ambiziosa. Il cartellone, firmato dal Teatro delle Forche sotto la direzione artistica di Giancarlo Luce, vedrà alternarsi sul palco oltre 20 compagnie e artisti provenienti da tutta Italia, a partire da questo venerdì (17 ottobre). L’offerta è strutturata su due binari principali: Légami, dedicata al teatro contemporaneo serale, e L’Albero delle Storie, per gli spettacoli pomeridiani rivolti alle famiglie. Entrambe le rassegne confluiscono in una vasta offerta didattica in matinée per le scuole.

Una stagione come atto terapeutico

Il Direttore artistico Giancarlo Luce ha presentato la stagione con una riflessione profonda, definendola una risposta diretta al “buio che avvolge il nostro tempo, funestato da guerre e odio crescente”. “L’ampia offerta spettacolare è frutto di una considerazione… che richiede uno sforzo da parte della comunità di artisti e del pubblico nella ricerca di senso profondo dell’esistenza umana, per sostituire a quel buio una luce potente capace di ridare speranza, gioia e pace all’arte, attraverso l’atto partecipativo all’evento spettacolo, terapeutico e rigenerante per antonomasia.” Il teatro torna quindi al suo ruolo di catarsi e rigenerazione per l’intera comunità.

Teatro delle Forche: i momenti clou della stagione 2025/2026

L’inaugurazione ufficiale della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro delle Forche è fissata per venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 con Affogo della compagnia Gommalacca Teatro, interpretato da Dino Lopardo.



Classici e Contemporaneo (Ottobre-Novembre) : dopo l’apertura, il 31 ottobre sarà la volta de I Persiani di Silvio Castiglione. Novembre ospiterà la nuova produzione del Teatro delle Forche, Lettera – Poema sonoro per due voci (21 novembre), e lo spettacolo I cuori battono nelle uova di Moustache (16 novembre), sostenuto da Puglia Culture.

il 25 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il Teatro dei Leggeri presenterà il toccante Jasenovac – Omelia di un silenzio. A marzo, la programmazione prevede Come nei giorni migliori del Teatro Stabile di Torino (3 marzo) e, per la Festa della Donna (8 marzo), Tutto l’amore del mondo de Il Crogiuolo. Rassegna per le Famiglie: il cartellone pomeridiano prevede titoli amatissimi come Cappuccetto Rosso (26 ottobre, produzione Teatro delle Forche), I tre porcellini (23 novembre) e si concluderà in marzo con Piccolo Principe (29 marzo).

Per tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario, l’acquisto di biglietti e abbonamenti, si prega di consultare i canali ufficiali del Teatro delle Forche.

In copertina: l’illustrazione realizzata da Nadia Gelsomina.