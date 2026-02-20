ColMare: al via gli eventi per Bari e la BAT Capitale Cultura d’Impresa 2026

Presentato il cartellone di eventi che dal 21 febbraio al 1° novembre trasformerà il territorio di Bari e della BAT in un hub di idee. Talk, scuole aperte e grandi ospiti come Tito Boeri e Beatrice Mautino per raccontare il futuro del lavoro e dell’innovazione. Non solo un calendario di appuntamenti, ma una visione che unisce terra e mare attraverso il genio imprenditoriale. Si chiama “ColMare” ed è il progetto con cui Bari e la provincia di Barletta-Andria-Trani celebrano la nomina a Capitali della Cultura d’Impresa 2026.

Presentata ieri presso il Museo Civico di Bari l’iniziativa promette di abbattere le mura delle fabbriche per portare il valore del “fare” nelle piazze, nei teatri e nelle scuole. Il presidente di Confindustria Bari e BAT, Mario Aprile, e il project leader Silvio Maselli hanno svelato un programma denso che accompagnerà i pugliesi fino all’autunno, con un unico obiettivo: facilitare lo scambio di valori tra imprese e società civile.

ColMare verso l’inaugurazione: uno sguardo al 2046

Si parte col botto domani, 21 febbraio, con l’evento “2046, il mondo che verrà”. Al Teatro Kursaal Santalucia di Bari è già sold out per un parterre di altissimo profilo: dall’economista Tito Boeri alla divulgatrice Beatrice Mautino, passando per il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa. Un talk visionario per immaginare come sarà la Puglia e il mondo tra vent’anni.

Musei e Scuole: i luoghi del cambiamento

L’epicentro pulsante di ColMare sarà “La casa delle imprese”, allestita proprio all’interno del Museo Civico di Bari. Qui, tra talk e laboratori, si scriverà la narrazione economica del territorio. Ma il vero investimento è sui giovani.

Imprese in cattedra (14 aprile) : cento imprenditori entreranno nelle scuole medie per raccontare la bellezza e la sfida del mestiere.

: cento imprenditori entreranno nelle scuole medie per raccontare la bellezza e la sfida del mestiere. Imprese aperte: gli studenti delle superiori varcheranno le soglie delle aziende per vedere da vicino dove nasce l’innovazione.

ColMare: sport, arte e letteratura

“ColMare” è un contenitore fluido che abbraccia ogni ambito. In autunno (2-4 ottobre) Bari ospiterà i Giochi italiani dello sport d’impresa, mentre la call per artisti “Dal progetto all’oggetto” chiamerà a raccolta i creativi per reinterpretare il design industriale. Non mancheranno le sinergie con i grandi festival pugliesi, dai Dialoghi di Trani al Bif&st, fino alla prestigiosa collaborazione con il Premio Campiello. Il viaggio si concluderà il 1° novembre sul palco del Teatro Petruzzelli, con il passaggio di testimone alle Capitali Cultura d’Impresa 2027. Ma fino ad allora la Puglia sarà il luogo dove l’impresa si fa cultura e il mare si fa ponte verso il domani.