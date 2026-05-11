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Sergio Rubini al Palatour di Bitritto venerdì con “Ristrutturazione”

Sergio Rubini al Palatour di Bitritto venerdì con “Ristrutturazione”

BITRITTO – Avete presente quella sensazione di panico quando l’architetto visionario propone di abbattere quel muro che “proprio non serve”, o quando l’idraulico sparisce nel nulla lasciandovi con i tubi a vista? Sergio Rubini prende questi incubi quotidiani e li trasforma in un’opera d’arte. Con “Ristrutturazione”, lo spettacolo in programma questo venerdì al Palatour, l’artista barese mette in scena il crollo – simbolico e reale – della prima casa, specchio perfetto dei nostri stati d’animo e della tenuta delle nostre relazioni.

Contenuto

Sergio Rubini: disavventure domestiche e umorismo tagliente

“Ristrutturazione” di Sergio Rubini non è solo una commedia, ma un flusso di aneddoti esilaranti e riflessioni profonde. Rubini, con il suo stile narrativo inconfondibile, ci accompagna tra stanze polverose e ricordi d’infanzia, esplorando come gli spazi in cui viviamo riflettano la nostra identità. È il racconto di una coppia che cerca di resistere al caos, tra operai invadenti e sogni architettonici che si scontrano con la dura realtà di un cantiere infinito.

Il Jazz che arreda: il Michele Fazio Trio sul palco insieme a Sergio Rubini

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva ci pensa la musica dal vivo. Sul palco del Palatour di Bitritto, accanto a Rubini, brilla il Michele Fazio Trio. La formazione, composta da Michele Fazio al pianoforte, Mimmo Campanale alla batteria e Giorgio Vendola al contrabbasso, non si limita a fare da sottofondo, ma amplifica ogni parola con il lirismo mediterraneo tipico del jazz d’autore. Un connubio collaudato che trasforma lo spettacolo in un’esperienza sensoriale dove le note jazz diventano parte integrante dell’arredamento emotivo della scena.

Sergio Rubini: un ritorno alle radici baresi

Nato a Grumo Appula nel 1959, Sergio Rubini è una delle figure più poliedriche del panorama italiano. Dal successo internazionale di “La stazione” fino alle collaborazioni con giganti come Fellini e Tornatore, non ha mai dimenticato la sua Puglia. Il suo sguardo poetico e disincantato sul Sud torna a Bitritto per una serata che promette risate, emozioni e quella sottile malinconia che solo chi sa raccontare le storie umane con qualità e ironia può regalare.

Info e dettagli per la serata

Lo spettacolo è inserito nella ricca stagione teatrale del Palatour di Bitritto, un palcoscenico che si conferma punto di riferimento per la grande prosa nazionale. L’appuntamento è per venerdì 15 maggio alle ore 21:00. Un’occasione unica per vedere all’opera un maestro del racconto contemporaneo in una delle sue performance più personali e divertenti. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto online attraverso il circuito ufficiale Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Per chi preferisse l’acquisto fisico, il botteghino del Palatour sarà aperto nei giorni precedenti l’evento e la sera stessa dello spettacolo, salvo esaurimento posti. I prezzi variano in base all’ordine di posto scelto (poltronissima, poltrona o galleria), offrendo soluzioni per ogni tipo di pubblico desideroso di vivere una serata di grande teatro e musica d’autore. 

Scarica qui la locandina ufficiale dello spettacolo.

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