BARI – Dimenticate la zia Jane riservata e tranquilla. Quella che sbarca all’Ateneo “Aldo Moro” di Bari è una Jane Austen sovversiva, capace di parlare di potere, identità e relazioni meglio di una influencer di oggi. Il progetto di Public Engagement “Storie che cambiano”, curato dalla prof.ssa Franca Dellarosa e dalla dott.ssa Carlotta Susca, chiude il suo percorso con una maratona di eventi che promettono di scuotere la visione tradizionale della letteratura inglese. Dalle rielaborazioni dell’autrice realizzate con l’intelligenza artificiale ai trend social della campagna “Austen POP – From Jane A to Gen Z”, Bari diventa il laboratorio mondiale per capire come un classico possa sopravvivere tra meme, podcast e serie TV.

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Giovedì 14 Maggio: si può ancora lavorare con i libri?

Il primo appuntamento Austen POP è fissato per domani alle 15:30 presso la Sala Leogrande (Centro Polifunzionale Studenti). S’intitola “Lavorare con i libri” e non è la solita conferenza: è un confronto serrato sul futuro delle professioni culturali. Si parlerà di come l’Intelligenza Artificiale stia cambiando la scrittura e la traduzione, ma anche di come librerie ed editoria debbano evolversi per sopravvivere. A chiudere il pomeriggio, la proiezione del cortometraggio “Cani randagi”, un esempio di creatività targato DAMS UniBa.

Venerdì 15 Maggio: Austen POP e note da Oscar

La seconda giornata, intitolata “Austen oggi”, si divide tra l’Ateneo e la splendida cornice della Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”.

Mattina (Biblioteca di Ateneo): si entra nel vivo della cultura popolare. Dal successo “perfetto” di Orgoglio e Pregiudizio alle reincarnazioni cinematografiche di Emma, fino ai collegamenti inaspettati tra la Austen e prodotti contemporanei come Bridgerton. Esperti da tutta Italia analizzeranno perché queste eroine atipiche e moderne continuano a dettare legge nell’immaginario collettivo.

Pomeriggio (Pinacoteca Giaquinto): la chiusura è affidata alla bellezza. Sotto il titolo “Jane e la musica / Musica per Jane”, arpa e pianoforte evocheranno le atmosfere dei romanzi originali. Gran finale dedicato al grande cinema con l’esecuzione dell’inedita Pride and Prejudice Suite di Dario Marianelli (premio Oscar) e letture dai diari di Emma Thompson.

Austen POP: un ponte tra passato e futuro

Il progetto Austen POP non finisce qui. Dopo queste due giornate l’Università di Bari continuerà a far vivere il mito di Jane attraverso una serie di podcast dedicati e una mostra bibliografica negli spazi dell’Ateneo. È la dimostrazione che la Puglia sa essere il luogo dove la grande letteratura internazionale incontra l’innovazione digitale, creando connessioni che partono dai libri per arrivare direttamente al cuore della Generazione Z.

Scarica qui la locandina ufficiale di Lavorare con i Libri, in programma domani giovedì 14.



Scarica qui la locandina ufficiale di Austen Oggi, in programma venerdì 15.

Immagine di copertina: Ritratto di Jane Austen vs. Jane Austen if Jane z.