Premio PA OK! alla Puglia: a Roma trionfa il progetto #mareAsinistra

C’è un pezzo di Puglia che da settimana scorsa brilla nella Capitale. Nella cornice del Mercato Centrale – Spazio Fare a Roma, lo scorso giovedì (29 gennaio) la Regione Puglia ha ricevuto la menzione di Finalista Premio PA OK!, il prestigioso contest nazionale nato per valorizzare le migliori pratiche di innovazione nella Pubblica Amministrazione. A convincere la giuria, composta da esperti della Funzione Pubblica, Formez e SDA Bocconi, è stata la strategia di #mareAsinistra, il piano d’azione che sta trasformando la nostra terra in una calamita per i talenti di tutto il mondo.

#mareAsinistra: il talento come motore dello sviluppo

Il progetto pugliese è stato selezionato tra i 70 migliori d’Italia nell’area “Lavoro e Sviluppo Economico”, distinguendosi per la capacità di generare valore pubblico reale. #mareAsinistra è una visione che punta al 2030, nata per attrarre giovani creativi, innovatori digitali e pugliesi desiderosi di rientrare a casa. “Questo riconoscimento premia una Puglia che investe su lavoro di qualità e semplificazione” ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, sottolineando come il ruolo della Regione sia oggi decisivo nel creare un ecosistema accogliente per imprese, università e investitori.

Premio PA OK! a un modello che funziona e innova

Ottenere il Premio PA OK! significa aver dimostrato che la macchina amministrativa può essere snella, efficace e orientata ai risultati. La Puglia è stata premiata per aver saputo coniugare la digitalizzazione dei servizi con la valorizzazione del capitale umano, mettendo in rete politiche di sostenibilità, inclusione e innovazione sociale. Attraverso #mareAsinistra, la regione promuove un approccio integrato che parla la lingua del futuro, rendendo la Puglia un territorio capace non solo di accogliere, ma di trattenere le intelligenze migliori per sostenere la ricerca e la crescita economica.

La Puglia del 2030: innovazione e accoglienza

Il successo ottenuto a Roma con il Premio PA OK! conferma che la strada intrapresa è quella giusta. La Puglia si conferma un laboratorio d’avanguardia dove la bellezza del territorio cammina di pari passo con la modernizzazione dei servizi pubblici. Con il traguardo del 2030 all’orizzonte, la strategia #mareAsinistra continua a navigare verso nuovi obiettivi, dimostrando che quando l’amministrazione è “OK!” il futuro dei cittadini è in buone mani.