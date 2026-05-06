BARI – Checco Zalone non è più solo il re del cinema italiano, ma un’icona pronta a far ridere l’intero pianeta. Dopo aver incassato la cifra record di 76 milioni di euro e aver portato al cinema oltre 9 milioni di spettatori, il suo ultimo capolavoro, Buen Camino, prosegue la sua marcia trionfale entrando ufficialmente nel catalogo Netflix.

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Un primato storico per la comicità italiana

Il rilascio di Buen Camino su Netflix, avvenuto lo scorso 29 aprile, segna un punto di svolta per l’industria dello spettacolo nostrana. Per la prima volta nella storia un comico italiano vede una propria opera distribuita simultaneamente in 226 Paesi. Per rendere l’ironia di Checco Zalone accessibile a ogni latitudine, il film (diretto da Gennaro Nunziante) è stato doppiato in ben 14 lingue diverse.

Un cuore che batte a Capurso: le radici di Luca Medici

Dietro l’inarrestabile successo globale di Checco Zalone c’è un legame viscerale con la sua terra d’origine, che resta la fonte primaria della sua ispirazione. Nato a Bari nel 1977, Luca Pasquale Medici è cresciuto a Capurso, comune del barese che è stato il vero laboratorio della sua comicità. È tra i vicoli e le piazze della provincia che il giovane Luca ha iniziato a osservare quei “vizi e virtù” dell’italiano medio che lo hanno reso celebre. Prima di calcare i palchi nazionali ha affinato il suo talento nelle emittenti locali e nei matrimoni pugliesi, dove la sua capacità di improvvisare e di rileggere la realtà con ironia dissacrante lo ha reso subito un idolo locale.

Questa pugliesità non è mai stata un limite, ma il carburante di una carriera strabiliante. Dai primi sketch su Telenorba fino ai record di Netflix, Zalone ha saputo trasformare il dialetto e le dinamiche provinciali in un linguaggio universale. Anche oggi, nonostante la fama internazionale, Luca non ha mai reciso il cordone ombelicale con la Puglia. La scelta di girare gran parte dei suoi film tra le coste del Salento e i trulli della Valle d’Itria, o di vivere stabilmente a Bari, dimostra come le sue radici siano il porto sicuro da cui partire per ogni nuova sfida cinematografica. Portare Buen Camino in 226 Paesi significa, in fondo, far ridere il mondo intero con quell’anima schietta e verace che solo un barese doc possiede.

Una maratona di risate: la “Checco Zalone Collection”

Netflix non si è limitata all’ultima fatica dell’artista pugliese. Per chi volesse ripercorrere l’intera parabola cinematografica di Checco Zalone, la piattaforma ha reso disponibili tutti i suoi più grandi successi. Da oggi è possibile godersi una vera e propria maratona che include Cado dalle Nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo.

Dal botteghino allo streaming: un successo inarrestabile per Checco Zalone

Il passaggio dalle sale cinematografiche, dove Checco Zalone ha dominato per mesi realizzando primati storici, alla distribuzione digitale globale rappresenta la naturale evoluzione di un artista capace di parlare a un pubblico trasversale. Con Buen Camino, il “nostro” Checco porta la Puglia e la sua comicità dissacrante in tutto il mondo, confermandosi come il prodotto d’esportazione culturale più amato e di successo del momento.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.