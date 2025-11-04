Carnevale di Putignano: al via la prevendita biglietti 2026!

PUTIGNANO – Un annuncio che unisce storia e innovazione lancia ufficialmente la stagione del Carnevale di Putignano 2026, il più lungo d’Europa. La Fondazione Carnevale di Putignano celebra due momenti storici: l’acquisizione definitiva della maschera di Farinella e l’avvio della prevendita dei biglietti con una nuova, flessibile offerta. Dopo settantuno anni dalla sua creazione da parte del grafico Mimmo Castellano, Farinella, la maschera ufficiale che dal 1954 rappresenta l’identità del Carnevale di Putignano, è finalmente diventata proprietà della Fondazione Carnevale di Putignano. Questa acquisizione non è solo burocratica: significa garantire che un patrimonio identitario fondamentale sia custodito per le future generazioni.

Farinella, l’anima di Putignano, torna definitivamente a casa

Farinella non è solo un costume variopinto, ma racchiude la storia della comunità e del Carnevale di Putignano: il suo nome, infatti, richiama l’antico e povero alimento a base di orzo e ceci tostati, simbolo della resilienza e della tradizione contadina locale. Il Sindaco Michele Vinella ha commentato con orgoglio: “Riportare Farinella nella piena proprietà della Fondazione significa riaffermare con forza la nostra identità culturale e garantire che questo simbolo continui a rappresentare, oggi e domani, l’anima autentica della nostra comunità.”

Carnevale di Putignano: parte la nuova offerta Flexi per i biglietti!

In contemporanea con la storica acquisizione di Farinella, la Fondazione lancia la campagna di prevendita biglietti per il Carnevale di Putignano 2026, introducendo la novità dei biglietti flessibili (Flexi). Questa nuova tipologia di biglietto è pensata per offrire la massima libertà di programmazione, consentendo agli utenti di acquistare oggi il ticket e scegliere la data della sfilata a cui partecipare solo in un secondo momento. Per celebrare il lancio la Fondazione ha preparato un’offerta speciale per i più affezionati:

offerta Flash (da giovedì scorso): i primi 1000 biglietti flessibili sono disponibili al prezzo lancio di soli 10€, anziché i 19€ del prezzo standard;

(da giovedì scorso): i primi 1000 biglietti flessibili sono disponibili al prezzo lancio di soli 10€, anziché i 19€ del prezzo standard; abbonamenti (dal 10 novembre): validi per 4 sfilate al prezzo di 30€, la migliore opportunità per vivere appieno l’esperienza;

(dal 10 novembre): validi per 4 sfilate al prezzo di 30€, la migliore opportunità per vivere appieno l’esperienza; vendita generale (dal 17 novembre): il prezzo intero online sarà di 16€, con tariffe agevolate dedicate alle famiglie.

Danilo Daresta, Presidente della Fondazione, ha sottolineato l’obiettivo: “Vogliamo rendere il Carnevale sempre più accessibile e coinvolgente. L’apertura anticipata delle vendite e i prezzi di lancio sono un modo per premiare la fedeltà del nostro pubblico.” Non perdere l’occasione di assicurarti un posto per la prossima edizione dedicata al Paradosso, acquistando ora il tuo biglietto flessibile a un prezzo imbattibile. I biglietti in vendita online sul sito ufficiale del Carnevale di Putignano.