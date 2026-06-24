BISCEGLIE – Domenica scorsa ha preso ufficialmente il via fino al 20 settembre 2026 la prima attesissima edizione di “10 mila libri al borgo“, un progetto culturale rivoluzionario ideato e promosso dall’Associazione Borgo Antico. Con questa iniziativa, Bisceglie si consacra ufficialmente come la prima vera Book Town d’Italia, inserendosi in quel circuito internazionale di cittadine che hanno fatto della letteratura il motore principale del proprio sviluppo turistico e sociale. La formula è tanto semplice quanto poetica: cittadini, turisti e curiosi potranno passeggiare per il centro storico e scegliere tra oltre 10.000 volumi dislocati in dieci librerie diffuse, ricavate negli angoli più suggestivi, nelle piazze e tra i vicoli della città vecchia.

Contenuto





Come funziona 10 mila libri al borgo: percorsi tematici e totale gratuità

A differenza delle tradizionali fiere del libro, l’anima di “10 mila libri al borgo” risiede nella filosofia della condivisione pura. L’esperienza è totalmente gratuita: i libri non si comprano e non si vendono. Ogni visitatore può prendere in prestito un volume per leggerlo in spiaggia o all’ombra di una piazzetta medievale, per poi riconsegnarlo, oppure può scegliere di scambiarlo con un libro portato da casa e già letto.

Per rendere l’esplorazione ancora più affascinante, le dieci postazioni dei “10 mila libri al borgo” sono state suddivise per generi letterari specifici. Residenti e viaggiatori potranno così mappare il borgo antico seguendo le proprie passioni: dalla saggistica al romanzo storico, dal thriller alla poesia, fino alla letteratura per l’infanzia, creando un vero e proprio itinerario turistico-letterario in continuo mutamento. Ad arricchire i tre mesi dell’iniziativa, ci sarà inoltre un fitto calendario di eventi, presentazioni serali con gli autori e laboratori.

Tre gioielli del borgo antico di Bisceglie da non perdere tra una pagina e l’altra

Passeggiare tra i vicoli di Bisceglie prima Book Town d’Italia è l’occasione perfetta per scoprire un patrimonio storico di inestimabile valore. Mentre vi lasciate guidare dall’ispirazione letteraria alla ricerca del prossimo libro, ci sono tre tappe artistiche e architettoniche assolutamente imperdibili nel cuore della città vecchia.

La Cattedrale di San Pietro Apostolo (XI secolo) rappresenta un maestoso esempio di architettura romanico-pugliese. La sua facciata severa custodisce un interno solenne a tre navate e una cripta suggestiva, dove sono conservate le reliquie dei Santi Martiri protettori della città Mauro, Sergio e Pantaleone. Una sosta sul suo sagrato, libro alla mano, regala un’atmosfera d’altri tempi.

(XI secolo) rappresenta un maestoso esempio di architettura romanico-pugliese. La sua facciata severa custodisce un interno solenne a tre navate e una cripta suggestiva, dove sono conservate le reliquie dei Santi Martiri protettori della città Mauro, Sergio e Pantaleone. Una sosta sul suo sagrato, libro alla mano, regala un’atmosfera d’altri tempi. Il Castello Normanno-Svevo e Torre Maestra : simbolo della Bisceglie medievale, questa imponente fortezza domina il nucleo antico. La splendida Torre Maestra, alta ben 27 metri, svetta sui tetti circostanti ed è un ottimo punto panoramico, ideale per catturare lo skyline del borgo che si specchia nell’Adriatico.

: simbolo della Bisceglie medievale, questa imponente fortezza domina il nucleo antico. La splendida Torre Maestra, alta ben 27 metri, svetta sui tetti circostanti ed è un ottimo punto panoramico, ideale per catturare lo skyline del borgo che si specchia nell’Adriatico. I Palazzi Nobiliari di Via Frisari: camminando lungo questa storica arteria del centro, lo sguardo viene rapito dalle eleganti facciate rinascimentali e barocche di antiche dimore gentilizie come Palazzo Frisari e Palazzo Tupputi. I loro portali finemente scolpiti e i cortili interni sono angoli di rara bellezza che sembrano usciti proprio dalle pagine di un romanzo storico.

Il turismo letterario: una nuova frontiera per la Puglia con 10 mila libri al borgo

“Sviluppare il turismo letterario significa intercettare una domanda culturale in costante crescita: viaggiatori che scelgono le destinazioni non solo per il patrimonio artistico o paesaggistico, ma per l’esperienza che possono vivere”, spiega con orgoglio Alessandra Di Pierro, presidente dell’Associazione Borgo Antico. “Con questo progetto Bisceglie si candida a diventare una meta unica in Italia, capace di attrarre lettori, scuole e comunità di appassionati da ogni regione, generando un turismo culturale e di qualità”.

L’invito è aperto a tutti: infilate un libro in borsa, raggiungete Bisceglie e lasciatevi guidare dalla magia delle storie nel cuore del borgo!