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BISCEGLIE – Domenica scorsa ha preso ufficialmente il via fino al 20 settembre 2026 la prima attesissima edizione di “10 mila libri al borgo“, un progetto culturale rivoluzionario ideato e promosso dall’Associazione Borgo Antico. Con questa iniziativa, Bisceglie si consacra ufficialmente come la prima vera Book Town d’Italia, inserendosi in quel circuito internazionale di cittadine che hanno fatto della letteratura il motore principale del proprio sviluppo turistico e sociale. La formula è tanto semplice quanto poetica: cittadini, turisti e curiosi potranno passeggiare per il centro storico e scegliere tra oltre 10.000 volumi dislocati in dieci librerie diffuse, ricavate negli angoli più suggestivi, nelle piazze e tra i vicoli della città vecchia.
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A differenza delle tradizionali fiere del libro, l’anima di “10 mila libri al borgo” risiede nella filosofia della condivisione pura. L’esperienza è totalmente gratuita: i libri non si comprano e non si vendono. Ogni visitatore può prendere in prestito un volume per leggerlo in spiaggia o all’ombra di una piazzetta medievale, per poi riconsegnarlo, oppure può scegliere di scambiarlo con un libro portato da casa e già letto.
Per rendere l’esplorazione ancora più affascinante, le dieci postazioni dei “10 mila libri al borgo” sono state suddivise per generi letterari specifici. Residenti e viaggiatori potranno così mappare il borgo antico seguendo le proprie passioni: dalla saggistica al romanzo storico, dal thriller alla poesia, fino alla letteratura per l’infanzia, creando un vero e proprio itinerario turistico-letterario in continuo mutamento. Ad arricchire i tre mesi dell’iniziativa, ci sarà inoltre un fitto calendario di eventi, presentazioni serali con gli autori e laboratori.
Passeggiare tra i vicoli di Bisceglie prima Book Town d’Italia è l’occasione perfetta per scoprire un patrimonio storico di inestimabile valore. Mentre vi lasciate guidare dall’ispirazione letteraria alla ricerca del prossimo libro, ci sono tre tappe artistiche e architettoniche assolutamente imperdibili nel cuore della città vecchia.
“Sviluppare il turismo letterario significa intercettare una domanda culturale in costante crescita: viaggiatori che scelgono le destinazioni non solo per il patrimonio artistico o paesaggistico, ma per l’esperienza che possono vivere”, spiega con orgoglio Alessandra Di Pierro, presidente dell’Associazione Borgo Antico. “Con questo progetto Bisceglie si candida a diventare una meta unica in Italia, capace di attrarre lettori, scuole e comunità di appassionati da ogni regione, generando un turismo culturale e di qualità”.
L’invito è aperto a tutti: infilate un libro in borsa, raggiungete Bisceglie e lasciatevi guidare dalla magia delle storie nel cuore del borgo!
Data: 24 Giu 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.