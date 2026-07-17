BARLETTA – Il Castello di Barletta si trasforma per i prossimi quattro mesi nella prestigiosa cornice di un appuntamento culturale di respiro internazionale. Dal 19 luglio al 29 novembre 2026 le storiche sale della fortezza Sveva ospiteranno infatti la mostra WARHOL Vs BANKSY, un viaggio visivo e concettuale che mette a confronto due delle personalità più rivoluzionarie e influenti della storia dell’arte degli ultimi cinquant’anni. Patrocinata dal Comune di Barletta, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi e curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, l’esposizione si inserisce come fiore all’occhiello della ricca programmazione culturale dell’estate barlettana, offrendo a cittadini, turisti e appassionati un’esperienza immersiva unica nel suo genere.

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WARHOL Vs BANKSY al Castello di Barletta: due mondi a confronto

La mostra WARHOL Vs BANKSY propone un dialogo serrato e stimolante tra due mondi apparentemente distanti, eppure strettamente connessi dalla capacità di scuotere le regole del mercato artistico e della comunicazione di massa.

Andy Warhol: il volto celebre per eccellenza, l’artista più fotografato al mondo, colui che ha preso l’oggetto di consumo quotidiano e lo ha elevato a icona immortale, celebrando la fama e l’onnipresenza mediatica.

il volto celebre per eccellenza, l’artista più fotografato al mondo, colui che ha preso l’oggetto di consumo quotidiano e lo ha elevato a icona immortale, celebrando la fama e l’onnipresenza mediatica. Banksy: il writer senza volto, il re dell’anonimato che ha saputo trasformare la sua assenza fisica in un potente evento mediatico globale, utilizzando i muri delle città per lanciare messaggi politici e sociali di disarmante immediatezza.

Attraverso questo inedito faccia a faccia, il pubblico è invitato a riflettere su come sia cambiato il concetto di opera d’arte, di riproducibilità e di celebrità dagli anni della Factory newyorkese fino alla moderna guerriglia urbana della Street Art.

WARHOL Vs BANKSY al Castello di Barletta: l’inaugurazione e le informazioni per la visita

Il sipario sulla mostra WARHOL Vs BANKSY si alzerà ufficialmente sabato 18 luglio, con la cerimonia d’inaugurazione fissata per le ore 11:00 e preceduta dall’anteprima riservata ai media alle ore 10:00). All’evento di apertura parteciperanno il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, i curatori della mostra Sabina De Gregori e Giuseppe Stagnitta, il Presidente di Metamorfosi Pietro Folena, la Soprintendente ABAP ad interim Bat-FG Anita Guarnieri e il Dirigente del Settore Cultura Savino Filannino.

I visitatori e i turisti potranno accedere ufficialmente alla mostra a partire dalle ore 14:00 dello stesso sabato 18 luglio. Per tutto il resto della programmazione, la mostra seguirà i consueti orari di apertura del Castello di Barletta. Fino al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (la biglietteria chiude alle ore 19:15). Dal 1° ottobre fino al termine della mostra l’accesso sarà invece consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00, con l’ultimo ingresso disponibile alle ore 18:15.

In copertina: dettaglio di Lp banana (1967) di Andy Warhol.