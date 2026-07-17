MARGHERITA DI SAVOIA – Quante volte rimandiamo il momento di dedicarci davvero a noi stessi? In un quotidiano che corre sempre troppo veloce, trovare il tempo per fermarsi e respirare sembra quasi un lusso. Questa domenica, 19 luglio 2026, la splendida cornice de La Porta dei Leoni Wedding Beach & Luxury Events a Margherita di Savoia si trasforma nel rifugio perfetto per staccare la spina. Con l’evento “Radici in Movimento“, l’incantevole litorale di Margherita di Savoia farà da sfondo a un percorso guidato da professionisti del benessere, pensato per far rallentare i pensieri, rigenerare il corpo e ritrovare un profondo equilibrio interiore a due passi dalle onde. L’iniziativa propone un’esperienza fluida che unisce teoria, pratica, ascolto profondo e relax, strutturata da esperti del settore per guidare i partecipanti verso un autentico radicamento fisico ed emotivo.

Contenuto







I professionisti del benessere: chi ti accompagnerà in questo viaggio

Un percorso profondo richiede guide preparate ed empatiche. In questa giornata speciale sarai accompagnato da cinque professionisti pronti a condividere approcci integrati tra corpo, mente e respiro.

Luca Porcelluzzi: personal trainer ed esperto di postura. Introdurrà il Metodo Pancafit per il riequilibrio psicofisico (con sessioni pratiche di prova da 30/40 minuti su tre panche posturali dedicate) e guiderà la sessione pomeridiana del Metodo LP (Allenamento Ibrido), un’attività dinamica di gruppo a ritmo di musica che unisce performance e motivazione mentale.

Dott.ssa Gianclaudia Dimastromatteo: psicologa, psicoterapeuta e insegnante di yoga e meditazione. Ti accompagnerà in percorsi di sblocco e consapevolezza attraverso l’integrazione di corpo e mente, utilizzando strumenti come la mindfulness, le tecniche psicocorporee e il training autogeno.

Dott. Raffaele Barsanti: psicologo, psicoterapeuta, insegnante di mindfulness e mental coach. Ti guiderà in un cammino di bioenergetica e tecniche respiratorie appositamente strutturato per aiutarti a rallentare, liberare le tensioni accumulate e ritrovare la tua naturale energia interiore.

Davide Brunetti: Master Massage specializzato in Thai Massage. Attraverso manualità, pressioni e stretching assistiti, ti guiderà alla scoperta di un modo diverso di entrare in relazione con il corpo: più lento, più presente, più consapevole.

Enrico Lamonaca: operatore olistico. Condurrà il Bagno Sonoro conclusivo della giornata: un rilassante viaggio vibrazionale e acustico in cui il suono diventa un ponte per sciogliere le rigidità fisiche ed emotive, favorendo un naturale ritorno al proprio centro.

Dalla teoria alle Radici in Movimento: il programma della giornata

L’esperienza che vivrai con Radici in Movimento comincia la mattina, alle ore 10:00, con il Salotto del Mattino. In questo primo spazio di confronto teorico e condivisione, i professionisti Luca Porcelluzzi, Enrico Lamonaca e Davide Brunetti introdurranno i temi cardine della giornata. Si parlerà di come il corpo conservi ed esprima la nostra storia personale, dell’importanza del radicamento, del valore terapeutico e relazionale del Thai Massage e di come ottimizzare postura, energia e motivazione quotidiana. Ad arricchire l’incontro ci sarà anche una dimostrazione pratica di Pancafit curata da Luca Porcelluzzi con l’ausilio di tre panche posturali.

Dalle 12:00 alle 16:30 il tempo rallenta per la pausa più dolce: ore dedicate interamente al mare, al relax sulla spiaggia, ai dialoghi spontanei e al proprio tempo libero, prima di entrare nel vivo delle lezioni pomeridiane.

Il pomeriggio si apre alle 16:30 con la sessione di Luca Porcelluzzi dedicata al Metodo LP, un allenamento ibrido progettato per sbloccare energia, movimento e motivazione. Alle 17:30 si prosegue con una profonda lezione integrata guidata dalla Dott.ssa Gianclaudia Dimastromatteo e dal Dott. Raffaele Barsanti, psicoterapeuti: un viaggio fluido tra Yoga, Bioenergetica, Mindfulness e tecniche di respirazione.

Alle 18:30 sarà la volta di Davide Brunetti con una sessione dedicata al Thai Massage, incentrata sulla connessione profonda attraverso il tocco e il respiro. Infine, alle 19:30, il sole che cala sul mare saluterà l’inizio del Bagno Sonoro curato da Enrico Lamonaca: un’immersione di vibrazioni armoniche per favorire il rilascio delle tensioni e suggellare la chiusura di questa giornata rigenerante.

Radici in Movimento: pacchetti e formule di partecipazione

Per consentire a chiunque di vivere l’evento secondo le proprie esigenze, sono state create tre formule d’ingresso dedicate. La formula Giornata Completa, al costo di 50 euro, offre l’esperienza totale includendo un baldacchino riservato per il relax, il pranzo e l’accesso a tutte le attività teoriche e pratiche della mattina e del pomeriggio. Per chi desidera rigenerarsi dopo pranzo, l’opzione Pomeriggio, al costo di 30 euro, consente l’accesso a partire dalle ore 15:00 con postazione solarium riservata, partecipazione a tutte le lezioni pomeridiane e al bagno sonoro finale. Infine, per chi cerca un momento di puro rilassamento serale, è disponibile l’accesso esclusivo al solo Bagno Sonoro delle 19:30 al costo di 10 euro.

Radici in Movimento: cosa mettere nello zaino?

Per goderti al meglio ogni istante della giornata sulla spiaggia di Margherita di Savoia presso La Porta dei Leoni, ricordati di portare con te:

Tappetino yoga (per le sessioni e le lezioni pratiche);

(per le sessioni e le lezioni pratiche); Telo mare (per distendersi e rilassarsi sulla sabbia);

(per distendersi e rilassarsi sulla sabbia); Felpa e giubbotto estivo (consigliati), ideali per godersi in pieno comfort la brezza marina serale durante il bagno sonoro al tramonto.

I posti per partecipare a questo viaggio sensoriale sul mare sono limitati per garantire la massima cura di ogni partecipante e un’esperienza intima e rigenerante. Per ricevere informazioni o prenotare subito il proprio posto per domenica è possibile contattare direttamente i referenti organizzativi:

Enrico Lamonaca: 347 094 6815

Claudia Grimaldi (La Porta dei Leoni): 333 409 4891