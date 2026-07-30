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Radio Selene Beach Tour 2026: dal 1° agosto sulle spiagge più belle della Puglia

Radio Selene Beach Tour 2026: dal 1° agosto sulle spiagge più belle della Puglia

L’estate della Puglia si prepara ad alzare ulteriormente il volume. Dopo aver scaldato le spiagge pugliesi nei fine settimana di giugno e luglio, il Radio Selene Beach Tour 2026 entra nel suo periodo più caldo con un’incalzante maratona quotidiana pensata per accompagnare turisti e residenti sotto l’ombrellone.

Dal 1° al 16 agosto, la storica emittente, nata nel 1984 dall’intuizione di Luciano Tarricone e Mauro Dell’Olio e da oltre quarant’anni colonna sonora del territorio, accenderà i riflettori su ben 11 spiagge iconiche della regione, dal Gargano al Salento, passando per il litorale adriatico e la costa ionica.

Contenuto

Radio Selene Beach Tour 2026: il grande Speciale di Ferragosto a Barletta

Ogni appuntamento garantirà tre ore di puro intrattenimento in riva al mare guidate da uno staff collaudato di speaker, DJ, animatori e videomaker, unendo diretta radiofonica, giochi a premio e la musica dal vivo dei talenti emergenti pugliesi.

Momento clou del Beach Tour 2026 sarà lo Speciale Ferragosto a Barletta, in programma sabato 15 agosto a partire dalle ore 16:00 presso il Lido Il Brigantino. Un pomeriggio speciale di festa, musica, balli e animazione sotto il sole della costa adriatica per celebrare la giornata più calda e vivace dell’anno insieme alla community di Radio Selene.

Spiagge più belle della Puglia: le 5 perle del tour d’agosto da non perdere

Per celebrare la straordinaria varietà paesaggistica delle coste pugliesi, abbiamo selezionato 5 tra le spiagge più belle della Puglia che ospiteranno il tour d’agosto del Radio Selene Beach Tour 2026, una per ogni provincia costiera.

  • San Foca (Marina di Melendugno, LE): pluripremiata con la Bandiera Blu e le 5 Vele di Legambiente, la marina di Melendugno incanta con le sue calette e gli isolotti scogliosi circondati da un mare turchese e dalla rigogliosa macchia mediterranea.
  • Peschici (FG): incastonata nel Parco Nazionale del Gargano, la baia di Peschici regala uno scorcio da cartolina dove la sabbia dorata incontra il verde dei pini d’Aleppo e la rupe del borgo bianco a picco sul mare.
  • Marina di Ostuni (BR): la costa della “Città Bianca” alterna dune sabbiose millenarie, scogliere e acque limpidissime, immerse nel profumo inconfondibile del ginepro e del giglio di mare.
  • San Pietro in Bevagna (TA): situata lungo la costa di Manduria, questa località si distingue per le sue distese di sabbia soffice, le dune selvagge e le acque cristalline che sfumano dal celeste allo zaffiro.
  • Trani (BAT): affacciata sulle limpide acque adriatiche, la baia delle Matinelle offre un’atmosfera unica e rilassante a due passi dallo splendido centro storico e dalla celebre Cattedrale sul mare di Trani. 

Radio Selene Beach Tour 2026: istituzioni e partner al fianco del territorio

Il Radio Selene Beach Tour 2026: vanta la partnership strategica di importanti realtà aziendali legate al territorio come Divella, Puglia Village, Supermercati Dok e Famila Superstore. L’iniziativa è sostenuta dall’Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture (Area Tematica 03 Competitività Imprese – Linea 03.02 Turismo e ospitalità) per il riposizionamento competitivo e la promozione delle destinazioni turistiche pugliesi ed è interamente finanziata con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027.

Clicca qui per scaricare il calendario completo e scoprire le prossime tappe del Radio Selene Beach Tour 2026.

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