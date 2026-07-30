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L’estate della Puglia si prepara ad alzare ulteriormente il volume. Dopo aver scaldato le spiagge pugliesi nei fine settimana di giugno e luglio, il Radio Selene Beach Tour 2026 entra nel suo periodo più caldo con un’incalzante maratona quotidiana pensata per accompagnare turisti e residenti sotto l’ombrellone.
Dal 1° al 16 agosto, la storica emittente, nata nel 1984 dall’intuizione di Luciano Tarricone e Mauro Dell’Olio e da oltre quarant’anni colonna sonora del territorio, accenderà i riflettori su ben 11 spiagge iconiche della regione, dal Gargano al Salento, passando per il litorale adriatico e la costa ionica.
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Ogni appuntamento garantirà tre ore di puro intrattenimento in riva al mare guidate da uno staff collaudato di speaker, DJ, animatori e videomaker, unendo diretta radiofonica, giochi a premio e la musica dal vivo dei talenti emergenti pugliesi.
Momento clou del Beach Tour 2026 sarà lo Speciale Ferragosto a Barletta, in programma sabato 15 agosto a partire dalle ore 16:00 presso il Lido Il Brigantino. Un pomeriggio speciale di festa, musica, balli e animazione sotto il sole della costa adriatica per celebrare la giornata più calda e vivace dell’anno insieme alla community di Radio Selene.
Per celebrare la straordinaria varietà paesaggistica delle coste pugliesi, abbiamo selezionato 5 tra le spiagge più belle della Puglia che ospiteranno il tour d’agosto del Radio Selene Beach Tour 2026, una per ogni provincia costiera.
Il Radio Selene Beach Tour 2026: vanta la partnership strategica di importanti realtà aziendali legate al territorio come Divella, Puglia Village, Supermercati Dok e Famila Superstore. L’iniziativa è sostenuta dall’Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture (Area Tematica 03 Competitività Imprese – Linea 03.02 Turismo e ospitalità) per il riposizionamento competitivo e la promozione delle destinazioni turistiche pugliesi ed è interamente finanziata con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027.
Clicca qui per scaricare il calendario completo e scoprire le prossime tappe del Radio Selene Beach Tour 2026.
Data: 30 Lug 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.