TRANI – L’estate culturale e dello spettacolo in Puglia si arricchisce di un appuntamento imperdibile all’insegna della grande comicità d’autore. Venerdì 28 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, il suggestivo scenario di Piazzale Santa Maria Colonna a Trani farà da sfondo a Alessandro Siani “Fake News”, il nuovo e attesissimo monologo teatrale scritto, diretto e interpretato dal comico partenopeo. Prodotto e organizzato da Best Live, il tour estivo dell’attore napoletano tocca la costa adriatica per una data che si preannuncia già da tutto esaurito, portando in scena uno spettacolo capace di far ridere e, al tempo stesso, riflettere sulle nevrosi e le contraddizioni del nostro tempo.

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Tra risate e attualità: Alessandro Siani “Fake News” smaschera l’era digitale

Alessandro Siani “Fake News” nasce dall’unione perfetta tra l’energia travolgente di Fiesta – lo show cult degli anni Duemila di cui Siani ha recentemente celebrato i vent’anni – e l’esperienza televisiva e sociologica di Off Line. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo serratissimo, che conserva la verve comica irresistibile degli esordi dell’artista ma sposta l’orizzonte verso un linguaggio straordinariamente attuale.

Al centro del monologo c’è un tema di bruciante e quotidiana attualità: la disinformazione. Siani accompagna il pubblico in un viaggio ironico e pungente che si muove sul sottile, e spesso impossibile, equilibrio tra verità e menzogna nella vita moderna. Diventate ormai parte integrante del nostro tessuto sociale, le bufale del web e dei media condizionano scelte, relazioni e reazioni quotidiane.

L’attore le osserva con la sua consueta intelligenza e comicità sferzante, passando dalle bugie “necessarie” che ci si racconta nei rapporti di coppia fino alle truffe online, dalle mirabolanti e ingannevoli offerte low cost per le vacanze estive fino all’illusione collettiva generata dall’avvento dell’intelligenza artificiale.

Satira, tecnologia e una location d’eccezione

La formula di Alessandro Siani “Fake News” alterna sapientemente comicità pura, satira di costume e momenti di riflessione più intima, rivolgendo uno sguardo acuto anche sulla politica e sulle contraddizioni generate dall’uso smodato e crescente della tecnologia.

Per i turisti che affollano la Puglia in questa estate 2026 e per tutti i residenti, la data di Trani rappresenta l’occasione ideale per godersi il talento di uno dei re del botteghino italiano in una cornice unica, sospesa tra la bellezza della pietra tranese e il fascino del mare di notte.

I biglietti per la data di Trani del 28 agosto sono disponibili presso i circuiti di prevendita ufficiali (TicketOne). Si consiglia l’acquisto con largo anticipo.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.