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L’estate pugliese si prepara a vivere uno dei weekend più caldi, ritmati e attesi della stagione. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026, la spiaggia libera di Ponente a Barletta ospiterà l’imperdibile tappa finale di Beach Like A Deejay Barletta, il celebre tour estivo che unisce musica, intrattenimento, sport e tutta l’energia dei grandi palcoscenici nazionali in riva al mare.
La tre giorni barlettana offrirà animazione e attività pomeridiane per tutti i bagnanti, ma il vero momento clou si accenderà nella serata di sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:30. Sul palco allestito direttamente sulla sabbia saliranno alcuni dei nomi più amati, ascoltati e influenti del panorama pop, dance e urban italiano, pronti a far ballare il pubblico sotto le stelle del litorale adriatico.
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La line-up di Beach Like A Deejay Barletta, gran finale dell’iniziativa di Radio Deejay dopo le tappe di Jesolo, Alghero e Viareggio, promette scintille grazie a una selezione di artisti che stanno dominando le classifiche radiofoniche e digitali dell’estate:
La manifestazione rappresenta un’occasione straordinaria per vivere la grande musica dal vivo in una delle località balneari più accoglienti e spaziose della Puglia. Come per tutte le tappe che caratterizzano il circuito di Beach Like A Deejay, l’ingresso alla spiaggia libera di Ponente e l’accesso all’area concerti per tutta la serata di sabato è completamente gratuito.
Un grande appuntamento a ingresso libero, ideale per famiglie, comitive di amici, residenti e turisti che vogliono lasciarsi trasportare dal ritmo della migliore musica italiana in un’atmosfera di festa e condivisione.
Patrocinata dal Comune di Barletta, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi e curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, l’esposizione si inserisce come fiore all’occhiello della ricca programmazione culturale dell’estate barlettana, offrendo a cittadini, turisti e appassionati un’esperienza immersiva unica nel suo genere.
In copertina: la locandina ufficiale dell’evento di Radio Deejay.
Data: 20 Lug 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.