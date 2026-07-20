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Beach Like A Deejay Barletta: Benji e Fede e The Kolors sulla spiaggia di Ponente

“Musica gratis sulla spiaggia di Barletta. Dal 24 al 26 luglio 2026 arriva la tappa finale di Beach Like A Deejay Barletta sulla spiaggia di Ponente. Sabato sera grande show live con The Kolors, Fred De Palma e Benji e Fede.”
Beach Like A Deejay Barletta: Benji e Fede e The Kolors sulla spiaggia di Ponente

L’estate pugliese si prepara a vivere uno dei weekend più caldi, ritmati e attesi della stagione. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026, la spiaggia libera di Ponente a Barletta ospiterà l’imperdibile tappa finale di Beach Like A Deejay Barletta, il celebre tour estivo che unisce musica, intrattenimento, sport e tutta l’energia dei grandi palcoscenici nazionali in riva al mare.

La tre giorni barlettana offrirà animazione e attività pomeridiane per tutti i bagnanti, ma il vero momento clou si accenderà nella serata di sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:30. Sul palco allestito direttamente sulla sabbia saliranno alcuni dei nomi più amati, ascoltati e influenti del panorama pop, dance e urban italiano, pronti a far ballare il pubblico sotto le stelle del litorale adriatico.

Contenuto

Una line-up stellare per ballare sotto le stelle di Ponente

La line-up di Beach Like A Deejay Barletta, gran finale dell’iniziativa di Radio Deejay dopo le tappe di Jesolo, Alghero e Viareggio, promette scintille grazie a una selezione di artisti che stanno dominando le classifiche radiofoniche e digitali dell’estate:

  • The Kolors: La band dei record guidata dal carismatico Stash approda nel Salento forte del successo travolgente delle loro hit internazionali e del nuovissimo singolo Rolling Stones, un brano che mescola le loro inconfondibili sonorità funk-pop a contaminazioni tropicali e reggae. Sarà impossibile non saltare con il loro ritmo trascinante.
  • Fred De Palma: Il re indiscusso del reggaeton italiano porta a Barletta la sua inconfondibile carica urban. Con hit storiche e freschissimi singoli pronti a far girare la testa, l’artista torinese riscalderà l’atmosfera con i suoi ritmi latini e la sua attitudine da club.
  • Benji e Fede: Lo storico e amatissimo duo pop, attesissimo dai fan di tutta Italia dopo la trionfale reunion, presenterà dal vivo i grandi classici della loro carriera e il nuovo tormentone estivo Viva la vasca, confermandosi la colonna sonora ideale dei ricordi più belli sotto l’ombrellone.
  • Senza Cri: Una delle voci più interessanti ed eclettiche della nuova generazione. La giovane artista porterà sul palco la sua sensibilità pop e l’energia delle sue ultime fatiche discografiche, come i singoli La mia natura e Notte selvaggia.
  • Cate Lumina: Promettente talento emergente che arricchirà la serata con la sua freschezza vocale e una proposta pop contemporanea tutta da scoprire.

Beach Like A Deejay Barletta: un evento unico e completamente gratuito

La manifestazione rappresenta un’occasione straordinaria per vivere la grande musica dal vivo in una delle località balneari più accoglienti e spaziose della Puglia. Come per tutte le tappe che caratterizzano il circuito di Beach Like A Deejay, l’ingresso alla spiaggia libera di Ponente e l’accesso all’area concerti per tutta la serata di sabato è completamente gratuito.

Un grande appuntamento a ingresso libero, ideale per famiglie, comitive di amici, residenti e turisti che vogliono lasciarsi trasportare dal ritmo della migliore musica italiana in un’atmosfera di festa e condivisione.

Patrocinata dal Comune di Barletta, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi e curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, l’esposizione si inserisce come fiore all’occhiello della ricca programmazione culturale dell’estate barlettana, offrendo a cittadini, turisti e appassionati un’esperienza immersiva unica nel suo genere.

In copertina: la locandina ufficiale dell’evento di Radio Deejay.

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