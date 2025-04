Banksy ad Alberobello: artisti ribelli in scena a Casa Alberobello

ALBEROBELLO – Due giorni fa, Casa Alberobello ha aperto le sue porte a una delle mostre più potenti e provocatorie dell’anno: “Banksy e altre storie di artisti ribelli”. Oltre 50 opere, firmate dai più celebri nomi dell’arte contemporanea, arrivano nel cuore della Valle d’Itria per un viaggio che scuote, sorprende e invita a riflettere sul nostro tempo.

Al centro della scena troviamo Banksy, artista misterioso e iconico, che con i suoi stencil ha saputo portare temi di attualità globale nei vicoli delle città, trasformando l’arte in uno strumento politico e sociale. Le sue opere sono accompagnate da quelle di altri autori fondamentali nel panorama dell’arte urbana e concettuale: da Andy Warhol a Damien Hirst, da Obey a TvBoy, da Schifano a Takashi Murakami, fino a Mr. Brainwash, Liu Bolin, Kaws, Accardi, Petrucci e Rizek. Tutti artisti che, in modi differenti, hanno scelto la via dell’ironia, della ribellione e della provocazione per raccontare la società.

Il valore simbolico del luogo: Banksy a Casa Alberobello

La sede scelta per l’esposizione delle opere di Banksy e degli altri artisti non è casuale. Casa Alberobello, fulcro culturale del borgo dei trulli, diventa il contenitore perfetto per ospitare un dialogo tra passato e presente. Come racconta il curatore Piernicola Maria Di Iorio, i trulli – strutture nate da un sapere popolare e spontaneo – trovano un’inaspettata affinità con la street art, nata nei margini delle città come espressione libera e fuori dagli schemi. È un incontro tra due forme di resistenza: l’una architettonica, l’altra artistica.

Arte come denuncia: una mostra che scuote

La mostra – promossa da Bass Culture e Piuma, in esclusiva per il Locus Festival 2025, con il patrocinio del Comune di Alberobello – è più di un’esposizione. È una chiamata all’ascolto. Ogni opera in mostra rappresenta una voce che denuncia, un urlo che infrange il silenzio del conformismo. Temi come la guerra, le disuguaglianze sociali, l’ambiente, la mercificazione dell’arte e dell’informazione trovano spazio in immagini forti, dirette, spesso destabilizzanti.

“L’arte non è solo bellezza, è responsabilità – dichiarano il sindaco Francesco De Carlo e l’assessora alla cultura Valeria Sabatelli – e Alberobello è orgogliosa di ospitare un progetto che mette al centro la riflessione e la partecipazione attiva della cittadinanza.”

Dettagli e informazioni utili

La mostra sarà aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, con orario continuato il sabato e nei festivi. I biglietti sono già disponibili online e in sede. L’allestimento si sviluppa in diverse sale tematiche e sarà accompagnato da percorsi didattici, incontri e visite guidate.

📍 Casa Alberobello, Largo Martellotta, Alberobello (BA)

📅 15 aprile – 30 settembre 2025

🕒 Orari: martedì-venerdì 10:00-13:00 / 16:00-20:00; sabato, domenica e festivi 10:00-20:00

🎟️ Biglietti: Intero €14 – Ridotto €12