È arrivata anche in Puglia l’iniziativa promossa dal Coni, Sport di tutti che prevede delle ore di allenamento gratuite per tutti quei bambini che non possono permettersi un abbonamento in palestra.

Questo nuovo modello di inclusione prevede uno specifico programma di attività diversificato per fasce d’età, così suddiviso:

dai 5 agli 8 anni : attività motoria di base

: attività motoria di base dai 9 ai 14 anni : attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva

: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva dai 15 ai 18 anni: attività sportiva

I ragazzi dai 5 ai 18 anni, quindi, potranno frequentare corsi sportivi anche se le proprie famiglie non hanno la possibilità di sostenere i costi di partecipazione e di iscrizione. Numerose associazioni sportive di Puglia, quindi, hanno deciso di aderire all’iniziativa “Sport di tutti”.

Accesso gratuito allo sport

Come specificato sul sito del Coni, questo è il programma per l’accesso gratuito allo sport: un modello di intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche e che declina concretamente il principio del diritto all’attività fisica.

Tante, come anticipato, sono state le associazioni e le società sportive di Puglia che hanno aderito al programma e che offriranno un’attività sportiva pomeridiana gratuita di 2 lezioni a settimana per un totale di 20 settimane.

Per l’iscrizione dei ragazzi bisognerà soddisfare due requisiti: quello dell’età e del reddito. Tutti i ragazzi tra i 5 e i 18 anni e di una dichiarazione ISEE che attesti il reddito familiare, che stabilisce i seguenti punti, privilegiando le condizioni economiche più disagiate:

ISEE da 0 € a 7.500 € 5 punti ISEE da 7.501 € a 12.000 € 4 punti ISEE da 12.001 € a 20.000 € 3 punti ISEE da 20.001 € 1 punto n. componenti nucleo familiare uguale o maggiore di 5 3 punti

Come iscriversi

Per iscrivere i ragazzi, dunque, bisognerà compilare la domanda di partecipazione al progetto sia online accedendo al portale area.sportditutti.it che cartacea presso le società sportive prescelte oppure presso le Strutture territoriali Sport e salute. Non appena selezionata l’associazione, si dovranno inserire i dati nel form di candidatura, aspettare di scoprire l’esito della domanda e presentare la documentazione per iniziare il corso.

È possibile consultare le associazioni che hanno aderito all’iniziativa nell’apposita sezione sul sito sportditutti.it.