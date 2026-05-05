Porto Rubino 2026: dal 14 luglio la Puglia torna a suonare sul mare con Renzo Rubino

C’è un festival che non ha bisogno di grandi arene di cemento perché ha scelto come casa il Mediterraneo. È Porto Rubino 2026: la creatura visionaria di Renzo Rubino che torna a solcare le acque pugliesi dal 14 al 18 luglio 2026. Quest’anno la formula si evolve: ogni artista non farà solo una comparsata, ma porterà sul palco un set completo, un vero concerto per dare respiro profondo alla musica.

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Le tre tappe di Porto Rubino: pensiero, danza e voce

Porto Rubino 2026 si divide in tre “porti” dell’anima, ognuno con un’identità precisa.

14 Luglio – Taranto (Molo San Cataldo) | Porto Rubino Pensa : la prima tappa è dedicata alla parola e alla profondità. Sul palco ionico si incontreranno le storie di Angelica Bove, la forza di Carmen Consoli e l’inedito connubio tra il racconto di Concita De Gregorio e la voce di Erica Mou.

: la prima tappa è dedicata alla parola e alla profondità. Sul palco ionico si incontreranno le storie di Angelica Bove, la forza di Carmen Consoli e l’inedito connubio tra il racconto di Concita De Gregorio e la voce di Erica Mou. 16 Luglio – Savelletri (Parco Cala Masciola) | Porto Rubino Balla : la costa brindisina si trasforma in un club a cielo aperto. Il ritmo sarà dettato dalle contaminazioni degli Acid Arab, dal genio di Dardust, dai beat di Frenetik e dalle suggestioni di Jolly Mare.

: la costa brindisina si trasforma in un club a cielo aperto. Il ritmo sarà dettato dalle contaminazioni degli Acid Arab, dal genio di Dardust, dai beat di Frenetik e dalle suggestioni di Jolly Mare. 18 Luglio – Otranto (Molo San Nicola) | Porto Rubino Canta: il gran finale nel Salento celebra la canzone d’autore contemporanea. Protagonisti della notte idruntina saranno Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP e l’eclettico Venerus.

“Questa edizione ha un valore particolare: abbiamo voluto rimettere a fuoco la rotta,” spiega Renzo Rubino. “Sentivamo il bisogno di far respirare davvero la musica, dando spazio a set completi. È una consapevolezza nuova, come quando ritrovi la direzione dopo aver attraversato il mare mosso”.

Porto Rubino: una storia di successi

Nato quasi per gioco su un caicco, Porto Rubino 2026 è diventato un’eccellenza nazionale, capace di attrarre negli anni giganti come Giuliano Sangiorgi, Diodato e Mahmood. Dopo essere stato un docufilm premiato a Roma e un programma TV su Rai 2, il festival conferma il suo legame indissolubile con la Puglia, supportato da partner storici come San Marzano Vini e BCC Locorotondo.

Scarica qui la locandina ufficiale del festival.