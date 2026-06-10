Apulia Sport Convention 2026: Gallipoli Capitale del Wellness con Juri Chechi

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GALLIPOLI – Il 20 e 21 giugno Gallipoli torna a ruggire con l’Apulia Sport Convention 2026. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione si conferma l’appuntamento multidisciplinare più rilevante del Mezzogiorno, trasformando la “Città Bella” in un immenso polo operativo che abbraccia il Raffo Parco Gondar, lo Stadio Comunale A. Bianco, le spiagge e il Parco Naturale. Con apertura dei cancelli alle ore 9:00, il weekend sarà un’immersione totale nella cultura del benessere e del superamento dei propri limiti.
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L’edizione 2026 vanta un parterre di ospiti che rende l’evento un’attrazione unica a livello nazionale.
L’architettura dell’Apulia Sport Convention 2026 prevede oltre 50 attività distinte distribuite in sei grandi zone interconnesse.
L’Apulia Sport Convention 2026 non dimentica le sue radici e la sua anima sociale. La manifestazione ribadisce il valore dello sport per tutti con momenti simbolici come il basket 3 contro 3 in carrozzina e le Walking Silent dedicate alla disabilità, alla terza età e ai bambini. Per chi ama invece le sfide della tradizione torna lo spettacolo del Palo della Cuccagna. Organizzato dai professionisti Madonna di San Fili di Monteroni di Lecce (protagonisti del Guinness World Record), permetterà a bambini e adulti di cimentarsi gratuitamente in una scalata sospesa tra equilibrio e folklore.
La novità prevista per il 20 giugno è il format Neuroperformance del Centro Nova Mentis. Gli esperti Dr. Gabriele Ciccarese e Dr. Marco Antonio Gatto guideranno gli atleti alla scoperta delle tecniche di autoregolazione psicofisiologica per gestire lo stress e ottimizzare i carichi di lavoro in gara.
L’Apulia Sport Convention non è semplicemente un evento, ma la celebrazione di una Puglia che si muove, che accoglie e che sa superare ogni barriera. Sotto il cielo di Gallipoli, tra il profumo del mare e l’energia travolgente del Raffo Parco Gondar, questo weekend promette di lasciare il segno nel cuore di chiunque decida di farne parte.
Che siate atleti professionisti pronti a mettervi alla prova, giovani ballerini a caccia di un sogno o famiglie desiderose di condividere una giornata all’insegna della salute, l’appuntamento salentino è l’occasione perfetta per riscoprire il valore dello stare insieme attraverso la nobile lente dello sport. Preparate le scarpe da ginnastica e il costume da bagno: l’estate di Gallipoli comincia a ritmo di wellness!
Nota: i biglietti e gli abbonamenti per le due giornate (inclusi gli stage speciali con Jury Chechi) sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket, mentre per tutte le informazioni in tempo reale è possibile contattare l’infoline ufficiale al numero +39 389 883 7439.
Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.
Data: 10 Giu 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.