Apulia Sport Convention 2026: Gallipoli Capitale del Wellness con Juri Chechi

GALLIPOLI – Il 20 e 21 giugno Gallipoli torna a ruggire con l’Apulia Sport Convention 2026. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione si conferma l’appuntamento multidisciplinare più rilevante del Mezzogiorno, trasformando la “Città Bella” in un immenso polo operativo che abbraccia il Raffo Parco Gondar, lo Stadio Comunale A. Bianco, le spiagge e il Parco Naturale. Con apertura dei cancelli alle ore 9:00, il weekend sarà un’immersione totale nella cultura del benessere e del superamento dei propri limiti.

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Apulia Sport Convention 2026: icone mondiali sulla Croisette del Salento

L’edizione 2026 vanta un parterre di ospiti che rende l’evento un’attrazione unica a livello nazionale.

Jury Chechi : il leggendario “Signore degli Anelli” e pluricampione olimpico terrà un workshop esclusivo su forza e tecnica.

: il leggendario “Signore degli Anelli” e pluricampione olimpico terrà un workshop esclusivo su forza e tecnica. Alessandra Celentano : la maestra per eccellenza della danza professionale sarà giudice del Premio Dance Elite, contest nazionale dedicato ai giovani talenti di classico, moderno, contemporaneo e hip hop.

: la maestra per eccellenza della danza professionale sarà giudice del Premio Dance Elite, contest nazionale dedicato ai giovani talenti di classico, moderno, contemporaneo e hip hop. Emanuel Lo, Marcello Sacchetta e altre figure di spicco del mondo coreutico, che arricchiranno la giuria del contest sabato 20 giugno.

Apulia Sport Convention 2026: sei aree tematiche per un’esperienza a 360 gradi

L’architettura dell’Apulia Sport Convention 2026 prevede oltre 50 attività distinte distribuite in sei grandi zone interconnesse.

Area Combat: ring e gabbie regolamentari per MMA, Muay Thai, Kick Boxing, Karate e Ju-Jitsu. Area Fitness & Stage: le ultime tendenze del group training come Zumba, Glam Dance e Functional Flowemotion. Area Olistica: il rifugio per chi cerca la concentrazione con Postural Yoga Therapy e Pilates. Area Extreme & Urban: adrenalina pura tra skate, roller freestyle e le spettacolari evoluzioni dei tessuti aerei. Area Competizioni: il campo di battaglia per i tornei di calcio (come il 3º Trofeo Parco Gondar). Area Espositiva: dove scoprire le innovazioni tecnologiche per la salute e l’integrazione.

Sport inclusivo e tradizione: dal basket in carrozzina al palo della cuccagna

L’Apulia Sport Convention 2026 non dimentica le sue radici e la sua anima sociale. La manifestazione ribadisce il valore dello sport per tutti con momenti simbolici come il basket 3 contro 3 in carrozzina e le Walking Silent dedicate alla disabilità, alla terza età e ai bambini. Per chi ama invece le sfide della tradizione torna lo spettacolo del Palo della Cuccagna. Organizzato dai professionisti Madonna di San Fili di Monteroni di Lecce (protagonisti del Guinness World Record), permetterà a bambini e adulti di cimentarsi gratuitamente in una scalata sospesa tra equilibrio e folklore.

Neuroscienze e Performance

La novità prevista per il 20 giugno è il format Neuroperformance del Centro Nova Mentis. Gli esperti Dr. Gabriele Ciccarese e Dr. Marco Antonio Gatto guideranno gli atleti alla scoperta delle tecniche di autoregolazione psicofisiologica per gestire lo stress e ottimizzare i carichi di lavoro in gara.

Un weekend di passioni sotto il cielo del Salento

L’Apulia Sport Convention non è semplicemente un evento, ma la celebrazione di una Puglia che si muove, che accoglie e che sa superare ogni barriera. Sotto il cielo di Gallipoli, tra il profumo del mare e l’energia travolgente del Raffo Parco Gondar, questo weekend promette di lasciare il segno nel cuore di chiunque decida di farne parte.

Che siate atleti professionisti pronti a mettervi alla prova, giovani ballerini a caccia di un sogno o famiglie desiderose di condividere una giornata all’insegna della salute, l’appuntamento salentino è l’occasione perfetta per riscoprire il valore dello stare insieme attraverso la nobile lente dello sport. Preparate le scarpe da ginnastica e il costume da bagno: l’estate di Gallipoli comincia a ritmo di wellness!

Nota: i biglietti e gli abbonamenti per le due giornate (inclusi gli stage speciali con Jury Chechi) sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket, mentre per tutte le informazioni in tempo reale è possibile contattare l’infoline ufficiale al numero +39 389 883 7439.



Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.