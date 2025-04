Radiologia a Bisceglie: inaugurata ieri la nuova Unità Operativa

BISCEGLIE – Inaugurata ieri all’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie la nuova Unità Operativa di Radiologia: un investimento strategico per migliorare l’efficienza e la qualità delle diagnosi. Un traguardo atteso, che segna un importante passo in avanti per la sanità pubblica pugliese, grazie a un investimento di oltre 600mila euro che ha consentito la riqualificazione completa degli spazi e l’implementazione di tecnologie sanitarie all’avanguardia. L’intervento per la radiologia a Bisceglie ha riguardato un ampliamento strutturale, con nuovi ambienti direttamente collegati al Pronto Soccorso, per un totale di circa 500 mq completamente rifunzionalizzati. A presentare i nuovi spazi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e la Commissaria Straordinaria ASL BT Tiziana Di Matteo, che hanno sottolineato l’importanza di dotare i presidi ospedalieri di apparecchiature moderne e performanti.

Radiologia a Bisceglie: nuove tecnologie sanitarie per una diagnostica più precisa

Grazie ai fondi PNRR e FESR, il reparto è ora dotato di strumentazioni di ultima generazione:

telecomandato digitale che riduce la dose RX fino al 35% e migliora la qualità delle immagini, facilitando l’esame anche per pazienti con mobilità ridotta;

TAC 128 slice con intelligenza artificiale integrata, in grado di abbattere dell’80% l’esposizione alle radiazioni e di restituire un’immagine più chiara dell’85%;

ecotomografo multidisciplinare ad alta fascia, che restituisce immagini estremamente nitide e accurate;

mammografo con tomosintesi, utile nella prevenzione senologica, acquistato con fondi europei.

Ogni apparecchio è stato installato in spazi progettati per accogliere i pazienti con comfort e funzionalità: nuove sale RX, TAC e una sala d’attesa condivisa con il servizio di Senologia, moderna e accogliente.

Nuovo ambulatorio di Endoscopia per pazienti interni ed esterni

A completare la giornata, la presentazione del nuovo ambulatorio di endoscopia digestiva dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, che opererà anche a servizio dei degenti di Bisceglie e, a breve, sarà accessibile ai pazienti esterni. “Una scelta strategica – ha dichiarato Di Matteo – che evita spostamenti inutili tra presidi e garantisce un servizio efficiente e completo sul territorio”.

L’inaugurazione di ieri rappresenta una pietra miliare nella modernizzazione della rete ospedaliera pugliese e conferma l’impegno della Regione e della ASL BT nella tutela della salute dei cittadini.