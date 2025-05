Open Week Onda: il 27 maggio visite gratuite a Barletta e Bisceglie

BARLETTA – In occasione della Giornata nazionale per la prevenzione malattie cardiovascolari, la Fondazione Onda ETS promuove per lunedì 27 maggio 2025 una nuova Open Week Onda dedicata alla salute del cuore, con visite gratuite, screening e consulenze in tutti gli ospedali Bollini Rosa d’Italia. La campagna mira a sensibilizzare uomini e donne sull’importanza della prevenzione, soprattutto per le categorie più a rischio, come le donne in menopausa o affette da patologie croniche. In Puglia, due strutture sanitarie d’eccellenza offriranno servizi specialistici: l’Ospedale Dimiccoli di Barletta e l’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Onda ETS, dal 2007, assegna i Bollini Rosa agli ospedali italiani che si distinguono per l’attenzione alla salute femminile. Il network è oggi composto da oltre 360 strutture e punta a garantire equità di accesso alle cure, con particolare attenzione alle differenze di genere nella diagnosi, nei sintomi e nei trattamenti.

A Barletta focus sulle patologie reumatologiche

Presso l’Ambulatorio di Reumatologia del Dimiccoli (piano terra, stanze 21-23) saranno effettuati colloqui personalizzati per la valutazione del rischio cardiovascolare nelle pazienti affette da artrite reumatoide, psoriasica e spondiloartriti. Le visite si svolgeranno nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. È necessario prenotare via mail scrivendo su: reumatologia.barletta@aslbat.it.

A Bisceglie esami e visite cardiologiche per donne in menopausa

Per l’Open Week Onda l’Ospedale di Bisceglie offrirà invece visite cardiologiche gratuite e screening specifici (ECG ed ecocardiografie) rivolti alle donne diabetiche in menopausa e post menopausa. Le attività si svolgeranno presso l’Ambulatorio di Cardiologia, sia al mattino (9:00-12:00) che nel pomeriggio (15:00-18:00). Prenotazione obbligatoria al numero: 080 3363369 (fascia 9:00-12:00). Questa giornata rappresenta un’opportunità concreta per tutte le donne pugliesi di prendersi cura della propria salute cardiovascolare con il supporto di personale specializzato e servizi di alta qualità.

Open Week Onda: un impegno concreto per la salute di genere

L’Open Week Onda rientra nelle azioni della rete degli Ospedali Bollini Rosa, creata da Onda per valorizzare un approccio sanitario che tenga conto delle differenze di genere, promuovendo l’equità nell’accesso alle cure. L’obiettivo è abbattere le disuguaglianze ancora troppo spesso presenti nella diagnosi e nella presa in carico delle malattie cardiovascolari, spesso sottovalutate nelle donne. Partecipare è un gesto semplice, gratuito, ma di enorme valore. La prevenzione può salvare la vita. Ogni visita può rappresentare un passo avanti verso una maggiore consapevolezza e una diagnosi precoce, soprattutto per le patologie silenziose come quelle cardiologiche.