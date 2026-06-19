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Yoga & Healing Experience Barletta: sound healing con campane tibetane sul mare

Yoga & Healing Experience Barletta: sound healing con campane tibetane sul mare

BARLETTA – Regalarsi un momento di totale distensione, avvolti dai colori caldi del tramonto e dal profumo dello iodio. Lunedì 22 giugno 2026, a partire dalle ore 19:10, la splendida Litoranea di Ponente diventerà il palcoscenico naturale di Yoga & Healing Experience Barletta. L’evento nasce dalla splendida sinergia organizzativa tra Enrico Lamonaca e il Centro Yoga Ondadelrespiro con l’obiettivo di offrire un’oasi di pace e rigenerazione nel cuore dell’estate pugliese.

La serata si aprirà con una sessione di Yoga dolce e consapevole, strutturata per essere accessibile a chiunque. Ogni movimento e ogni asana saranno accompagnati e amplificati dal suono armonico delle campane tibetane e di altri strumenti vibrazionali, capaci di favorire uno stato di presenza assoluta, rilassamento muscolare e profondo ascolto interiore. Le frequenze sonore guideranno il flusso del respiro, aiutando il corpo a sciogliere le tensioni fisiche ed emotive accumulate durante la giornata, calmando la mente e riequilibrando l’intero sistema nervoso.

Contenuto

Sound healing con campane tibetane: il viaggio meditativo del Bagno Sonoro

Il momento clou della Yoga & Healing Experience Barletta si raggiungerà al termine della pratica fisica, quando prenderà vita un intenso Bagno Sonoro. Durante questo suggestivo viaggio meditativo, ai partecipanti basterà distendersi sul proprio telo per lasciarsi cullare e avvolgere completamente dalle frequenze terapeutiche delle campane tibetane, dei celebri Koshi e di altri strumenti ancestrali. I benefici di questa pratica olistica e immersiva sono straordinari e scientificamente riconosciuti.

  • Riduzione immediata di stress e stati d’ansia.
  • Favorimento di un rilassamento muscolare profondo.
  • Miglioramento della qualità del sonno e del riequilibrio emotivo.
  • Aumento della concentrazione, della presenza mentale e della serenità.

L’intera esperienza sarà sapientemente guidata da due professionisti del settore: Gianclaudia Dimastromatteo, psicoterapeuta e stimata insegnante di Yoga, e lo stesso Enrico Lamonaca, operatore olistico di grande esperienza ed esperto in Healing Sound.

Come partecipare alla Yoga & Healing Experience Barletta: info e prenotazioni

Partecipare al magico rituale di yoga dolce e sound healing con campane tibetane della Yoga & Healing Experience Barletta è semplicissimo: basta portare con sé un tappetino da yoga, un telo mare e il desiderio di viversi un momento indimenticabile in cui il suono, il respiro e il mare della Puglia si fondono in un’unica armonia. I posti disponibili sulla spiaggia sono strettamente limitati per garantire l’intimità e la perfetta fruizione acustica dell’esperienza. Per informazioni dettagliate e per riservare il proprio posto, è possibile contattare direttamente l’organizzazione al numero telefonico 340 674 7159.

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