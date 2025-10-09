menu sito
Yoga Fest Barletta: questo weekend al Castello di Barletta

BARLETTA – Giunto con orgoglio alla sua tredicesima edizione, questo weekend torna l’attesissimo Yoga Fest Barletta. L’evento, ormai un punto di riferimento per la comunità yogica e olistica del Sud Italia, si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre nella scenografica cornice del Castello di Barletta. L’antica fortezza, dove storia e spiritualità si incontrano, amplificherà l’energia di un’esperienza che unisce benessere, consapevolezza e trasformazione interiore. Il tema scelto per questa edizione è il potente invito “Risveglia la tua forza interiore”, un richiamo all’ascolto profondo e alla resilienza in un tempo in cui il benessere mentale ed emotivo è fondamentale.

Trasformazione e Connessione nel Castello di Barletta

Organizzato dal Centro Yoga L’Onda del Respiro, lo Yoga Fest Barletta è molto più di un semplice evento: è un vero e proprio movimento culturale e spirituale che ha contribuito negli anni alla diffusione delle pratiche olistiche nel Mezzogiorno. Il programma è stato concepito come un “ritiro urbano” accessibile e profondamente trasformativo, incentrato sulla coltivazione dell’equilibrio interiore, della chiarezza mentale e dell’intuizione spirituale.

Maestri e vibrazioni: gli ospiti d’eccezione allo Yoga Fest Barletta 2025

Il festival ospiterà maestri di yoga di fama nazionale e internazionale, garantendo una proposta ricca e adatta a ogni livello di pratica. Tra gli ospiti principali spiccano:

  • Amadio Bianchi (Swami Suryananda Saraswati), ambasciatore delle tradizioni orientali e fondatore della World Yoga and Ayurveda Community;
  • Emy Blesio (Yogacharini), Presidente della Confederazione Ufficiale Italiana di Yoga, che approfondirà il tema della meditazione come via di risveglio;
  • Giovanni Asta, ideatore del Bhatha Yoga, un approccio che unisce filosofia, pratica fisica e devozione;
  • Max Merlino, ricercatore e divulgatore che costruisce ponti tra le antiche saggezze e le moderne neuroscienze.

A concludere in modo straordinario il festival sarà l’artista spirituale Thea Crudi, cantante di mantra e relatrice internazionale. Il suo viaggio sonoro guiderà i partecipanti attraverso la vibrazione del suono, ponendosi come ponte tra il visibile e l’invisibile.

Yoga Fest Barletta: un evento per le famiglie e le scuole

Lo Yoga Fest Barletta 2025 si conferma anche come evento family-friendly, grazie alle sessioni gratuite di yoga per bambini, guidate da insegnanti certificate del progetto Yogandoimparo. Non solo pratica, ma anche formazione: per insegnanti ed educatori è previsto un workshop formativo che unisce pedagogia avanzata e pratica sul campo, offrendo strumenti concreti per portare lo yoga nella scuola e nei contesti educativi. Questo weekend al Castello di Barletta, per vivere due giorni di pratica, crescita e ispirazione, riscoprendo la propria forza interiore.

