Le Vie del Natale: scopri il programma del Natale a Trani 2025

TRANI – Quando il Natale si avvicina e le città si vestono di luci e speranza Trani risponde con un progetto culturale che va oltre la semplice celebrazione: Le Vie del Natale. A cura di Delle Arti Odv Ets, la rassegna è un invito a vivere le festività con profondità, bellezza e condivisione. Da domani, 5 dicembre, al 4 gennaio 2026, il Palazzo delle Arti Beltrani, cuore pulsante della cultura cittadina, si trasforma in un palcoscenico diffuso, proponendo un programma ricchissimo che intreccia teatro, musica e tradizione, rendendo unico il Natale a Trani 2025.
Le Vie del Natale di Trani si aprono domani con l’appuntamento più atteso per le famiglie: Un Canto di Natale, l’adattamento teatrale del celebre racconto di Charles Dickens. Lo spettacolo, scritto, diretto e musicato da Luca Mauceri, è una fiaba intensa sulla redenzione di Scrooge, perfetta per un pubblico che va dagli 8 ai 100 anni. Le repliche si terranno fino a domenica 7 dicembre, sia la mattina che il pomeriggio.
A ridosso del Natale, invece, torna in scena una proposta originale e divertente: Concert Jouet (concerto giocattolo), in programma il 19, 20 e 21 dicembre. Uno spettacolo comico-musicale al femminile che unisce musica e fisicità, dove l’improvvisazione e i contrattempi si trasformano in comicità surreale e poesia.
Le Vie del Natale accenderanno ogni sabato sera la magia del Natale a Trani 2025 con i Christmas Party, veri e propri rituali di convivialità che uniscono concerti dal vivo a degustazioni di vini pugliesi dell’Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli. Si comincia subito sabato 6 dicembre con la musica italiana d’autore della Tienamente Band, capace di scaldare il pubblico con sonorità familiari e raffinate. Nelle settimane successive, il ritmo si fa internazionale con lo swing del Larry Franco Trio, e cosmopolita con il Michele Liso Trio, che mescola la tradizione classica con le suggestioni del flamenco e della world music.
Gli appuntamenti proseguono con l’omaggio jazz alle melodie natalizie del Mino Lacirignola Trio e si concludono con il reading musicale e poetico del Pietro Verna Trio a inizio gennaio. Ogni concerto è un brindisi alla bellezza, un invito a lasciarsi trasportare, in un’atmosfera calda e conviviale, dalle note della musica dal vivo e dai sapori pugliesi.
A celebrare le radici sonore del territorio, torna la seconda edizione del Festival delle Bande Musicali, parte integrante de Le Vie del Natale. Ogni domenica mattina, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani (ore 11:00) e culmina con il concerto gratuito presso la storica Cassa Armonica nella Villa Comunale (ore 12:00). Si alterneranno sul palco formazioni storiche come il Gran Concerto Bandistico “Pietro Mascagni” di Trani (7 dicembre) e il Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” di Bisceglie (4 gennaio), offrendo un viaggio sonoro che unisce generazioni.
Per chi cerca un regalo originale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia imperdibile: due spettacoli, cinque concerti e trenta giorni di museo a soli € 60 anziché € 104. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51.
Scarica qui il programma ufficiale completo de Le Vie del Natale di Trani.
Data: 4 Dic 2025