Le Vie del Natale: scopri il programma del Natale a Trani 2025

TRANI – Quando il Natale si avvicina e le città si vestono di luci e speranza Trani risponde con un progetto culturale che va oltre la semplice celebrazione: Le Vie del Natale. A cura di Delle Arti Odv Ets, la rassegna è un invito a vivere le festività con profondità, bellezza e condivisione. Da domani, 5 dicembre, al 4 gennaio 2026, il Palazzo delle Arti Beltrani, cuore pulsante della cultura cittadina, si trasforma in un palcoscenico diffuso, proponendo un programma ricchissimo che intreccia teatro, musica e tradizione, rendendo unico il Natale a Trani 2025.

Le Vie del Natale e la magia del teatro

Le Vie del Natale di Trani si aprono domani con l’appuntamento più atteso per le famiglie: Un Canto di Natale, l’adattamento teatrale del celebre racconto di Charles Dickens. Lo spettacolo, scritto, diretto e musicato da Luca Mauceri, è una fiaba intensa sulla redenzione di Scrooge, perfetta per un pubblico che va dagli 8 ai 100 anni. Le repliche si terranno fino a domenica 7 dicembre, sia la mattina che il pomeriggio.

A ridosso del Natale, invece, torna in scena una proposta originale e divertente: Concert Jouet (concerto giocattolo), in programma il 19, 20 e 21 dicembre. Uno spettacolo comico-musicale al femminile che unisce musica e fisicità, dove l’improvvisazione e i contrattempi si trasformano in comicità surreale e poesia.

Christmas Party: Jazz, Swing e degustazioni conviviali lungo Le Vie del Natale

Le Vie del Natale accenderanno ogni sabato sera la magia del Natale a Trani 2025 con i Christmas Party, veri e propri rituali di convivialità che uniscono concerti dal vivo a degustazioni di vini pugliesi dell’Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli. Si comincia subito sabato 6 dicembre con la musica italiana d’autore della Tienamente Band, capace di scaldare il pubblico con sonorità familiari e raffinate. Nelle settimane successive, il ritmo si fa internazionale con lo swing del Larry Franco Trio, e cosmopolita con il Michele Liso Trio, che mescola la tradizione classica con le suggestioni del flamenco e della world music.

Gli appuntamenti proseguono con l’omaggio jazz alle melodie natalizie del Mino Lacirignola Trio e si concludono con il reading musicale e poetico del Pietro Verna Trio a inizio gennaio. Ogni concerto è un brindisi alla bellezza, un invito a lasciarsi trasportare, in un’atmosfera calda e conviviale, dalle note della musica dal vivo e dai sapori pugliesi.

La Tradizione per il Natale a Trani 2025: II Festival delle Bande Musicali (gratuito!)

A celebrare le radici sonore del territorio, torna la seconda edizione del Festival delle Bande Musicali, parte integrante de Le Vie del Natale. Ogni domenica mattina, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani (ore 11:00) e culmina con il concerto gratuito presso la storica Cassa Armonica nella Villa Comunale (ore 12:00). Si alterneranno sul palco formazioni storiche come il Gran Concerto Bandistico “Pietro Mascagni” di Trani (7 dicembre) e il Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” di Bisceglie (4 gennaio), offrendo un viaggio sonoro che unisce generazioni.

Le Vie del Natale | Info e Promozioni

Per chi cerca un regalo originale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia imperdibile: due spettacoli, cinque concerti e trenta giorni di museo a soli € 60 anziché € 104. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51.

Scarica qui il programma ufficiale completo de Le Vie del Natale di Trani.