Luminarie e Luci di Natale In Puglia 2023

Con l’arrivo del Natale tantissime piazze d’Italia vengono illuminate dalle luminarie natalizie. Le luminarie pugliesi, famose in tutto il mondo, sono nate come “cornice” dal forte impatto visivo e coreografico delle feste pastorali che si tengono annualmente in questa regione. Con il passare degli anni, complice anche il turismo di massa che ha scoperto le bellezze del territorio, queste luminarie sono diventate celebri. Pertanto, se si ha intenzione di visitare una zona d’Italia dove poter ammirare le luminarie natalizie, la Puglia è sicuramente una meta da prendere in considerazione.



Bari

Ogni anno Bari offre ai turisti uno spettacolo di luminarie natalizie a partire dall’inizio di dicembre. Dal 6, infatti, iniziano i festeggiamenti in onore di San Nicola e la Basilica si illumina di tante candele suggestive, mentre i caratteristici vicoletti di Bari Vecchia accolgono i turisti con le tipiche luminarie. Anche Via Sparano, durante le festività natalizie regala uno spettacolo senza eguali, grazie agli archi luminosi colorati che vengono installati per celebrare questo momento magico. Passeggiare a Via Sparano a Natale è davvero emozionante, poiché gli addobbi luminosi sono in grado di lasciare ogni anno tutti senza fiato. Un’altra zona simbolo del Natale di Bari è il Villaggio di Babbo Natale a Piazza Umberto I, che con le sue luci “danzanti” ed il grande abete illuminato a festa è capace di meravigliare non solo i più piccoli, ma anche gli adulti.

Locorotondo

Come ogni anno, anche quest’anno Locorotondo si illuminerà di notte grazie alle luminarie e agli addobbi natalizi. Si tratta di uno splendido borgo bianco, di forma circolare, presente nella valle d’Itria; vera e propria tappa fissa per i pugliesi e i turisti che vogliono vivere una bellissima esperienza sul territorio salentino. Non mancheranno nemmeno quest’anno il villaggio di Natale, i classici mercatini e gli inconfondibili odori dei prodotti tipici pugliesi che, insieme alle luci, invaderanno ogni angolo di questo piccolo ma incantevole borgo.

Barletta

Dal 6 dicembre al 7 gennaio è possibile ammirare il Christmas Woderland, che illuminerà il celebre Castello di Barletta. La magia del Natale si respirerà anche nel giardino e nei sotterranei del Castello, dove sarà possibile consegnare personalmente la lettera di Natale a Babbo Natale o addirittura fare visita alla fabbrica dei giocattoli allestita dagli elfi, fedeli assistenti di Babbo Natale.

Alberobello

L’Alberobello Christmas Light, ovvero il festival delle luci natalizie, è uno degli eventi più attesi della zona. Le date cambiano spesso, ma in genere è possibile ammirare questo spettacolo luminoso durante tutto il mese di dicembre. Ma di cosa si tratta nello specifico? Durante questo evento sulle facciate dei trulli (le tipiche costruzioni coniche in pietra del territorio) vengono proiettati dei simboli natalizi come i fiocchi di neve, le stelle, ecc., creando un’atmosfera molto suggestiva. Inoltre, i monumenti più noti della città, tra cui le chiese dei Santi Medici e di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano, vengono illuminati da scenografie luminose per offrire un’esperienza incantevole.

Scorrano

Scorrano, paesino nei pressi di Otranto, offre uno spettacolo di luci senza eguali. Infatti, le luminarie natalizie del piccolo borgo vengono annoverate tra le più belle di tutto il mondo per i loro colori e la loro imponenza. Quest’anno, le luci saranno accese dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, sia quelle del centro storico che quelle delle piccole vie del borgo che conducono alla piazza del Comune. La cattedrale brasiliana, l’olimpo greco, un caleidoscopio e un santuario a tre navate sono solo alcune delle grandi strutture a led in cantiere che aspettano di essere ammirate dai turisti provenienti da ogni dove.

Polignano a Mare

Quando si parla di luminarie in Puglia non è possibile non fare un breve cenno anche alla città di Domenico Modugno, ovvero Polignano a Mare. Più precisamente, C’era una volta Natale è l’evento che si terrà a Polignano a Mare dall’8 dicembre all’8 gennaio 2024, che coinvolgerà tantissimi turisti curiosi di ammirare le bellezze della Puglia e le varie luminarie che illumineranno ogni angolo della città. In realtà durante questo mese sarà possibile non solo ammirare le luminarie, ma anche godere degli innumerevoli spettacoli dal vivo, dei laboratori per i bambini e i mercatini nei borghi del paese pensati per far divertire chiunque, grandi e piccini. Inoltre, le strade del centro storico si illumineranno a festa, creando uno spettacolo davvero suggestivo in un’atmosfera festosa da vivere almeno una volta nella vita.