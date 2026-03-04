Vasco Rossi Tour 2026: il Rock sarà Green anche al San Nicola di Bari

BARI – La febbre per il Vasco Rossi Tour 2026 sta per raggiungere il suo apice e mentre i fan contano i giorni che mancano alle due attesissime tappe baresi del 18 e 19 giugno, emerge un dettaglio che rende questo tour unico nella storia del Blasco: l’iniziativa “Green Rock!”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Live Nation e Coop Alleanza 3.0, punta a trasformare l’energia travolgente dei grandi stadi in un’azione di cura per il territorio. E il San Nicola di Bari sarà uno dei palcoscenici principali di questa rivoluzione ecologica, dopo Rimini, Ferrara e Olbia per poi risalire lo stivale dopo la tappa pugliese verso Ancora e Udine.

Bari si fa bella per il Vasco Rossi Tour 2026: alberi e parchi puliti

L’impegno verde inizierà molto prima che si accendano le luci sul palco. Già nei giorni precedenti l’arrivo della carovana di Vasco a Bari, verranno messe in campo azioni concrete per la riqualificazione urbana come la:

piantumazione di alberelli e piante , per dare nuova linfa vitale per le aree verdi della città;

, per dare nuova linfa vitale per le aree verdi della città; cura del territorio, con la pulizia di sentieri e parchi cittadini, coinvolgendo i soci della cooperativa e le associazioni locali.

Un’eredità di ossigeno che resterà alla comunità barese anche dopo il fischio finale dei concerti.

Vasco Rossi Tour 2026: solidarietà e lotta allo spreco alimentare

Il Vasco Rossi Tour 2026 al San Nicola di Bari sarà un esempio di gestione virtuosa anche dietro le quinte. Grazie al progetto “Buon Fine”, le aree ristoro e il catering del tour combatteranno attivamente lo spreco: I prodotti vicini alla scadenza verranno venduti a prezzi scontati. Quanto rimasto invenduto sarà donato ad associazioni e onlus locali, che lo distribuiranno a chi ne ha più bisogno sul territorio pugliese.

Arrivano i Green Angels tra il pubblico

Ad accogliere le migliaia di fan che invaderanno il San Nicola di Bari ci saranno i Green Angels: volontari della cooperativa con pettorine di riconoscimento che presidieranno gli ingressi e le isole ecologiche. Il loro compito? Suggerire piccoli gesti quotidiani per una corretta raccolta differenziata e spiegare l’importanza della riduzione dei rifiuti, trasformando ogni spettatore in un alleato dell’ambiente. Bari si conferma dunque il cuore pulsante del Sud Italia per il Vasco Rossi Tour 2026. Il Kom chiama e la Puglia risponde non solo con la voce, ma con un gesto d’amore verso la propria terra.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.