Vasco Rossi è tornato in Puglia: vacanze a Castellaneta

Tra i numerosi vip che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze estive in Puglia c’è anche il re del rock italiano Vasco Rossi.

A darne l’annuncio Blasco stesso sul suo profilo social, dove, citando la canzone di Caparezza, ha scritto: “Sono venuto a ballare in Puglia… col tutore”. Il cantante a inizio mese si è lussato una spalla cadendo dalla bicicletta: questo non gli ha impedito di decidere di tornare nel Tacco d’Italia.

Come quasi ogni estate il rocker trascorrerà del tempo a Castellaneta, ormai sua tappa fissa.

Il suo post Instagram è stato subito commentato da altri personaggi dello spettacolo e non. “Mè – hanno scritto Pio e Amedeo – mò che stai in Puglia se ci avvisi facciamo fare 2 panzerotti di più a casa… mè che mettiamo già la birra in fresco”.

Bentornato in Puglia, Vasco.