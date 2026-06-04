BARI – Quando la luce incontra la memoria, il risultato è un’emozione che attraversa le generazioni. Nella serata di martedì scorso, 2 giugno 2026, la facciata di Palazzo Starita, nel cuore del centro storico barese, si è illuminata per raccontare un cammino di libertà e dignità. Il capoluogo pugliese ha scelto di celebrare così gli ottant’anni trascorsi da quel fatidico 1946, anno in cui le Donne della Repubblica varcarono per la prima volta la soglia delle urne, diventando finalmente cittadine a pieno titolo. L’evento ha visto la proiezione di 44 immagini iconiche, estratte dalla prestigiosa raccolta “Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA”. Uno slideshow dinamico che ha catturato lo sguardo dei passanti, trasformando la pietra antica del Palazzo in un libro aperto sulla storia del nostro Paese.

Ottant’anni di scatti di Donne della Repubblica: dal bianco e nero alle conquiste odierne

Il viaggio visivo offerto dall’archivio ANSA ha ripercorso le tappe di un percorso faticoso ma straordinario delle Donne della Repubblica. I cittadini e i turisti presenti hanno potuto ammirare:

i primi scatti in bianco e nero che ritraggono l’emozione delle prime elettrici nel giugno del 1946;

le immagini a colori del miracolo economico e le vivaci proteste degli anni ’70 per la parità tra i coniugi;

le battaglie più recenti contro la violenza di genere e i momenti legati all’approvazione della legge sul femminicidio.

Protagoniste della serata non sono state solo le figure storiche più note, ma anche i volti di donne comuni che, con il loro lavoro e la loro determinazione quotidiana, sono state il motore dei cambiamenti legislativi e sociali più profondi dell’Italia contemporanea. “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di celebrare la nascita della Repubblica italiana con il contributo decisivo delle donne”, ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese, sottolineando come le radici della nostra democrazia affondino proprio in quella prima conquista di parità.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.