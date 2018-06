Vasco Rossi sbarca al San Nicola di Bari, attesi migliaia di spettatori

Il mito di Vasco Rossi sembra essere impermeabile al passare del tempo e agli eventi, preparandosi a sbarcare presso lo stadio San Nicola di Bari con la doppia data del suo tour Non Stop 2018. Sono passati solo due anni dal Live Kom 015 che ha visto il rocker di Zocca conquistare il capoluogo di provincia pugliese con la sua musica, la sua grinta, le sue poesie, e domani si prospetta un altro capolavoro.

Una doppia data, quella di domani 16 e del 17 giugno, che ha sorpreso tutti i fan del Blasco e che ha registrato record di vendite sin da subito, dimostrandosi il miglior regalo che gli ammiratori pugliesi di Vasco Rossi potessero ricevere. Amante della Puglia da sempre, tanto che era stata scelta come location del suo ritiro ufficiale del 2012, giunge a Bari a seguito del concerto tenutosi presso lo Stadio Olimpico di Roma nell’ambito di un tour concentrato nei mesi più caldi dell’anno e condotto con una serie di date doppie, così da rendere felice ogni fan.

Il rapporto di Vasco Rossi con la Puglia è sempre stato speciale: le inedite prove del Modena Park 2017, concerto dei record per numero di spettatori paganti a livello mondiale, sono state tenute a Castellaneta Marina; in provincia di Foggia ha girato il videoclip di uno dei suoi video più recenti, Un mondo migliore; Nichi Vendola gli concesse per merito e valorizzazione la cittadinanza onoraria sul territorio regionale.

Lo stadio San Nicola di Bari sarà preso d’assalto nelle prossime ore da migliaia di fan per quella che si preannuncia essere la doppia data di un tour per gli stadi indimenticabile, Vasco Rossi non si è fermato a Modena dove, con 225mila spettatori, ha segnato un record nel mondo della musica a livello mondiale. Dopo oltre 40 anni di attività il Blasco e un numero incredibile di premi e onorificenze alle spalle non intende fermarsi, portando nel cuore della Puglia i suoi pezzi storici, da Fegato, Fegato Spappolato a Gli Spari Sopra, da Rewind a Sally, nel nome del rock, ora come è sempre stato.