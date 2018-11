TedX 2018 di Bari, arriva il quarto ospite monologhista, Valentina Nappi

La conferenza per l’edizione 2018 di TedX in programma al Teatro Petruzzelli della Città Metropolitana di Bari va arricchendosi di nomi prestigiosi capaci di esporre punti di vista originali e del tutto inediti sull’argomento prescelto per questa nuova occasione, l’eterotropia. Tra i monologhisti annunciati, ai già citati Joséphine Goube, Cristian Raimo e Nell Watson, è recentemente stata aggiunta la celebre ex star del cinema porno Valentina Nappi, completando il team di speaker del talk più atteso di questo dicembre barese. L’attrice è d’uso a eventi culturali di questo calibro, già invitata ad intervenire all’evento delle Marche dal titolo Popsophia e già redattrice di una sezione blog a lei dedicata su MicroMega.

L’eterotropia

Alle parole di Valentina Nappi sarà affidata la responsabilità di trattare l’ambito legato al porno dell’argomento dell’eterotropia, un argomento particolare conosciuto in maniera particolare dagli studiosi di filosofia moderna. Quando si parla di spazi eterotropici, specificano sui social gli organizzatori della conferenza barese di TedX, ci si riferisce a un concetto introdotto negli anni ‘60 dal filosofo francese Michel Foucault. Per il pensatore europeo, l’espressione sta ad indicare dei luoghi particolari ed estrinseci: a differenza delle utopie, si tratta di luoghi realmente esistenti, ma costituiti da più spazi connessi e al tempo stesso tra loro incompatibili. Tra gli esempi citati da Foucault vi appare lo specchio, luogo dove lo spazio irreale della nostra immagine riflessa appare sulla superficie reale del vetro riflettente; o ancora i cimiteri, rappresentati come la città dei vivi che entra in contatto con quella dei morti; o ancora i musei, location realizzati in maniera tale da sospendere il concetto di tempo.

L’appuntamento del TedX

Joséphine Goube, Cristian Raimo, Nell Watson e Valentina Nappi si confronteranno raccordando ogni concetto su temi moderni, contestualizzandoli in termini di città, start-up, immigrazione, scuole, meme, lavoro. L’evento si terrà il prossimo 8 dicembre sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari, promettendo grandi sorprese.