menu sito
notizie provincia bari
News Bari

Home » Notizie Puglia » News Bari » Trionfo al Carnevale Putignano: 100mila presenze e classifica carri Putignano

Trionfo al Carnevale Putignano: 100mila presenze e classifica carri Putignano

Trionfo al Carnevale Putignano: 100mila presenze e classifica carri Putignano

PUTIGNANO – Si chiude la 632ª edizione del Carnevale più antico d’Europa. Nonostante il meteo incerto la cartapesta trionfa e il successo è stato davvero travolgente! Con la sfilata notturna di domenica scorsa il Carnevale di Putignano ha archiviato un’edizione storica, capace di radunare oltre 100mila spettatori totali. Un’ondata di energia che ha saputo resistere alle bizze del tempo, trasformando il circuito cittadino in un teatro a cielo aperto dove l’ipocrisia contemporanea è stata messa a nudo dai giganti di carta.

La difesa degli indifesi conquista il podio dei Giganti

A salire sul gradino più alto del podio della classifica carri Putignano è stata l’Associazione “Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo con l’opera “L’ultima Corrida”. Il carro ha convinto la giuria d’eccezione, presieduta dall’artista di fama mondiale Edoardo Tresoldi, per la sua capacità di ribaltare il paradosso di un animalismo di facciata. L’opera ha fatto incetta di premi, portando a casa anche i riconoscimenti per movimenti, coreografia, modellazione e il prestigioso Premio del Pubblico. Al secondo posto si è classificata “MessIA” di Angelo Loperfido, seguita dal coloratissimo “It’s my life” di Deni Bianco.

Stelle e istituzioni al Carnevale di Putignano 2026

Il gran finale del Carnevale di Putignano ha visto una partecipazione istituzionale senza precedenti. Accanto al Presidente della Regione Antonio Decaro hanno sfilato la segretaria del PD Elly Schlein, il Prefetto di Bari e i vertici della Lega Nazionale Dilettanti. Una presenza che sancisce il ruolo del Carnevale non solo come festa, ma come asset strategico per il turismo e la cultura pugliese.

Inclusione e numeri al Carnevale di Putignano: la forza della comunità

La vera vittoria di Putignano 2026 risiede però nei dettagli, che hanno fatto della festa un concretizzarsi dei valori fondamentali di inclusione, famiglia e cultura.

  • Oltre 300 persone con disabilità hanno vissuto la magia della sfilata grazie ad AbilFesta.
  • Il progetto Babymelo ha coinvolto circa 500 tra bambini e genitori in laboratori creativi.
  • Più di 100 eventi collaterali e un Teatro Comunale trasformato nel cuore pulsante del divertimento con oltre 4.000 presenze.

“Il Carnevale è un atto identitario”, ha dichiarato il sindaco Michele Vinella, “un momento in cui la nostra comunità si racconta al mondo”. Un concetto ribadito dal Presidente della Fondazione, Danilo Daresta, che ha già dato appuntamento ad aprile per le prime anticipazioni del 2027!

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



News Bari › Altre notizie interessanti

ColMare: al via gli eventi per Bari e la BAT Capitale Cultura d’Impresa 2026

ColMare: al via gli eventi per Bari e la BAT Capitale Cultura d'Impresa 2026 | Puglia.com
20 Feb 2026

Fratelli Tutti Insieme con Arte: grande successo al Teatro Petruzzelli

Fratelli Tutti Insieme con Arte: grande successo al Teatro Petruzzelli | Puglia.com
18 Feb 2026

Al Policlinico di Bari primo trapianto di linfonodi con chirurgia robotica

Al Policlinico di Bari primo trapianto di linfonodi con chirurgia robotica | Puglia.com
16 Feb 2026

Laurea Honoris Causa ad Alberto Angela dall’Università di Bari

Laurea Honoris Causa ad Alberto Angela dall'Università di Bari | Puglia.com
4 Feb 2026

Salario minimo Puglia: prima in Italia ad applicarlo sugli Appalti regionali

Salario minimo Puglia: prima in Italia ad applicarlo sugli Appalti regionali | Puglia.com
3 Feb 2026

Olivicoltura pugliese leader in Italia: i dati record di Evolio Expo 2026

Olivicoltura pugliese leader in Italia: i dati record di Evolio Expo 2026 | Puglia.com
2 Feb 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento