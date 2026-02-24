PUTIGNANO – Si chiude la 632ª edizione del Carnevale più antico d’Europa. Nonostante il meteo incerto la cartapesta trionfa e il successo è stato davvero travolgente! Con la sfilata notturna di domenica scorsa il Carnevale di Putignano ha archiviato un’edizione storica, capace di radunare oltre 100mila spettatori totali. Un’ondata di energia che ha saputo resistere alle bizze del tempo, trasformando il circuito cittadino in un teatro a cielo aperto dove l’ipocrisia contemporanea è stata messa a nudo dai giganti di carta.

La difesa degli indifesi conquista il podio dei Giganti

A salire sul gradino più alto del podio della classifica carri Putignano è stata l’Associazione “Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo con l’opera “L’ultima Corrida”. Il carro ha convinto la giuria d’eccezione, presieduta dall’artista di fama mondiale Edoardo Tresoldi, per la sua capacità di ribaltare il paradosso di un animalismo di facciata. L’opera ha fatto incetta di premi, portando a casa anche i riconoscimenti per movimenti, coreografia, modellazione e il prestigioso Premio del Pubblico. Al secondo posto si è classificata “MessIA” di Angelo Loperfido, seguita dal coloratissimo “It’s my life” di Deni Bianco.

Stelle e istituzioni al Carnevale di Putignano 2026

Il gran finale del Carnevale di Putignano ha visto una partecipazione istituzionale senza precedenti. Accanto al Presidente della Regione Antonio Decaro hanno sfilato la segretaria del PD Elly Schlein, il Prefetto di Bari e i vertici della Lega Nazionale Dilettanti. Una presenza che sancisce il ruolo del Carnevale non solo come festa, ma come asset strategico per il turismo e la cultura pugliese.

Inclusione e numeri al Carnevale di Putignano: la forza della comunità

La vera vittoria di Putignano 2026 risiede però nei dettagli, che hanno fatto della festa un concretizzarsi dei valori fondamentali di inclusione, famiglia e cultura.

Oltre 300 persone con disabilità hanno vissuto la magia della sfilata grazie ad AbilFesta.

Il progetto Babymelo ha coinvolto circa 500 tra bambini e genitori in laboratori creativi.

Più di 100 eventi collaterali e un Teatro Comunale trasformato nel cuore pulsante del divertimento con oltre 4.000 presenze.

“Il Carnevale è un atto identitario”, ha dichiarato il sindaco Michele Vinella, “un momento in cui la nostra comunità si racconta al mondo”. Un concetto ribadito dal Presidente della Fondazione, Danilo Daresta, che ha già dato appuntamento ad aprile per le prime anticipazioni del 2027!