Home » Notizie Puglia » News Bari »
PUTIGNANO – Si chiude la 632ª edizione del Carnevale più antico d’Europa. Nonostante il meteo incerto la cartapesta trionfa e il successo è stato davvero travolgente! Con la sfilata notturna di domenica scorsa il Carnevale di Putignano ha archiviato un’edizione storica, capace di radunare oltre 100mila spettatori totali. Un’ondata di energia che ha saputo resistere alle bizze del tempo, trasformando il circuito cittadino in un teatro a cielo aperto dove l’ipocrisia contemporanea è stata messa a nudo dai giganti di carta.
Contenuto
A salire sul gradino più alto del podio della classifica carri Putignano è stata l’Associazione “Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo con l’opera “L’ultima Corrida”. Il carro ha convinto la giuria d’eccezione, presieduta dall’artista di fama mondiale Edoardo Tresoldi, per la sua capacità di ribaltare il paradosso di un animalismo di facciata. L’opera ha fatto incetta di premi, portando a casa anche i riconoscimenti per movimenti, coreografia, modellazione e il prestigioso Premio del Pubblico. Al secondo posto si è classificata “MessIA” di Angelo Loperfido, seguita dal coloratissimo “It’s my life” di Deni Bianco.
Il gran finale del Carnevale di Putignano ha visto una partecipazione istituzionale senza precedenti. Accanto al Presidente della Regione Antonio Decaro hanno sfilato la segretaria del PD Elly Schlein, il Prefetto di Bari e i vertici della Lega Nazionale Dilettanti. Una presenza che sancisce il ruolo del Carnevale non solo come festa, ma come asset strategico per il turismo e la cultura pugliese.
La vera vittoria di Putignano 2026 risiede però nei dettagli, che hanno fatto della festa un concretizzarsi dei valori fondamentali di inclusione, famiglia e cultura.
“Il Carnevale è un atto identitario”, ha dichiarato il sindaco Michele Vinella, “un momento in cui la nostra comunità si racconta al mondo”. Un concetto ribadito dal Presidente della Fondazione, Danilo Daresta, che ha già dato appuntamento ad aprile per le prime anticipazioni del 2027!
Data: 24 Feb 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.