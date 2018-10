TedxBari, nel corso della quarta edizione l’eterotopia, luoghi e spazi

Tra meno di due mesi si terrà TedxBari, per una quarta edizione alla scoperta dell’eterotopia. Il tema scelto per quest’anno è infatti l’esame di luoghi altri, realmente esistenti, ma al contempo costituiti da più spazi tra loro connessi ed al tempo stesso incompatibili. L’evento è programmato per il prossimo 8 dicembre al Teatro Petruzzelli ed è stato organizzato dall’associazione culturale Cu.Bo, con la presidenza di Davide Giardino, per esplorare piccole e grandi eterotopie del quotidiano: dalla città alla start-up, dal centro per l’immigrazione al piatto, dalla scuola ai meme, dal posto di lavoro all’intelligenza artificiale. Un percorso volto ad approfondire ogni genere di luogo, da quelli fisici a quelli virtuali o simbolici, oggi al centro di conflitti a livello politico, sociale o etico e culturale.

L’evento

A partire dai prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti sui circuiti ufficiali VivaTicket, mentre la scorsa settimana più di duecento iscritti hanno partecipato al primo TEDxBari Salon dedicato al tema Le abitudini del futuro, sostenuto ed ospitato dal CIHEAM Bari, nel corso del quale il pubblico ha dato vita ad un interessante confronto con gli speaker, durato più di un’ora. Il Salon si identifica come una nuova sfida lanciata per la prima volta in Puglia dall’associazione Cu.Bo, sempre maggiormente intenzionata ad avanzare e divulgare iniziative che mettano in relazione speaker locali, nazionali ed internazionali con il territorio, per favorire lo scambio ed il confronto diretto tra realtà lontane e sconosciute in una prospettiva di costante crescita sia a livello personale che professionale e scientifico.

Un viaggio tra sviluppo e innovazione

Un vero e proprio viaggio attraverso lo sviluppo e l’innovazione, tra pregiudizi da combattere e analisi delle risorse naturali, delle biodiversità e della diffusione su larga scala di imprese responsabili e sostenibili soprattutto con il ruolo della cooperazione. La location ancora una volta sarà il politeama Petruzzelli di Bari con i mille posti a sedere, per l’evento diretto artisticamente da Vittorio Parisi, coordinatore del gruppo di sviluppo del Politeama.