Gli indizi trapelati solamente qualche giorno fa sembrano ora aver trovato conferma: Sophia Loren tornerà in Puglia, più precisamente a Trani, per le riprese di un nuovo film.

La vita a sé, questo il nome del lungometraggio che vedrà la recitazione della bellissima Sophia Loren, sarà infatti in parte girato nella Perla dell’Adriatico.

La ciociara internazionale sarà la protagonista del film diretto da suo figlio Edoardo Ponti, che partirà dal testo di Romain Gray. Questa storia racconterà di un’anziana ebrea alla quale è stato affidato il figlio abbandonato di una prostituta, Momo.

Le scene saranno probabilmente girate, oltre che sul porto della città, anche in un immobile del centro storico con degli archi in cui sarà ambientato un mercatino.

La conferma del sindaco

Le indiscrezioni di soli 20 giorni fa, trovano oggi riscontro nelle parole del sindaco della città, Amedeo Bottaro, che ha annunciato la conferma di quelle che erano solo voci con un post sulla sua pagina Facebook.

Come ha sottolineato il primo cittadino, Trani riceve annualmente richieste di ospitalità e collaborazione da parte di produzioni televisive e cinematografiche.

Complice il consolidamento dei rapporti con l’Apulia Film Commission e con le produzioni cinematografiche, la Perla dell’Adriatico intende puntare a questa nuova forma di cineturismo che potrà così essere aggiunta a tutte le altre attrazioni della città. L’ultimo grande nome di Sophia Loren, quindi, non sarà sicuramente l’ultimo.

Il ritorno di Sophia Loren a Trani

Come tutti gli appassionati del grande cinema italiano ricorderanno, Sophia Loren non visiterà Trani per la prima volta.

Ben trent’anni fa, infatti, la grande attrice si era recata nella città pugliese per girare il film Sabato, domenica e lunedì, lungometraggio diretto da Lina Wertmuller e interpretato, oltre che dall’artista romana, anche da Luca De Filippo, Luciano De Crescenzo, Alessandra Mussolini, Enzo Cannavale e Isa Danieli.