Bari capitale del clima in Italia nell’indice del clima Sole24Ore 2026

BARI – Non è solo una questione di percezione o di amore viscerale per il proprio lungomare: i numeri parlano chiaro. Per il terzo anno consecutivo Bari capitale del clima in Italia nell’Indice del Clima del Sole 24 Ore, la prestigiosa classifica che misura il benessere meteorologico nei capoluoghi italiani. L’analisi, che incrocia i dati registrati tra il 2015 e il 2025 su ben 15 parametri diversi, incorona la Puglia come la regione con le condizioni meteo più favorevoli per vivere, lavorare e godersi la giornata all’aria aperta.

Indice del clima Sole24Ore 2026: oro e argento “made in Puglia”

La vera sorpresa – ma neanche troppo per chi respira ogni giorno il profumo del mare – è l’egemonia assoluta della nostra costa adriatica. Alle spalle di Bari capitale del clima in Italia, infatti, si piazza al secondo posto nazionale la provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). Il segreto di questo successo risiede in un mix perfetto: tante ore di sole (che da noi non mancano mai), una brezza marina costante che mitiga l’afa estiva e l’umidità, e soprattutto l’assenza di freddo estremo o giornate di nebbia persistente.

Bari capitale del clima in Italia: perché si vive meglio in Puglia?

Il calcolo del benessere climatico non si limita a misurare quanto faccia caldo o freddo, ma analizza la qualità della vita quotidiana. Mentre le grandi città della Pianura Padana, come Torino e Milano, soffrono per la stagnazione dell’aria e l’inquinamento, le nostre città costiere respirano. La vicinanza dell’Adriatico agisce come un termoregolatore naturale: le notti tropicali restano gestibili e l’aria è sempre in movimento. Questo significa meno stress per il corpo e più voglia di vivere la città.

La Classifica: Puglia e Adriatico in vetta

I punteggi dell’Indice del clima Sole24Ore 2026 parlano di un dominio netto. Bari, capitale del clima in Italia, svetta con 760,2 punti, seguita a ruota dalla BAT con 747,6. Anche Brindisi ottiene un risultato eccellente posizionandosi all’undicesimo posto nazionale, confermando che l’intera fascia costiera pugliese è un vero paradiso per chi cerca il comfort atmosferico.

Bari capitale del clima in Italia: il divario con il resto dello stivale

L’indagine evidenzia una spaccatura netta. Se la Puglia ride, altre zone d’Italia soffrono. All’ultimo posto della graduatoria troviamo Carbonia, penalizzata da picchi di calore estremo, mentre città alpine come Belluno si ritrovano in fondo alla lista a causa del poco sole (meno di 7 ore al giorno contro le oltre 9 delle nostre latitudini) e del freddo pungente. Anche le metropoli del Nord faticano: la geografia della Pianura Padana favorisce la nebbia e l’aria ferma, rendendo le giornate meno gradevoli rispetto alla nostra luminosa “finestra sull’Adriatico”. Insomma, che sia per una passeggiata sulla Muraglia di Bari o un aperitivo al tramonto nel porto di Trani, il meteo ha deciso: la felicità climatica italiana parla pugliese!