Barletta per i 180 anni di Giuseppe De Nittis: Parigi, Roma e Palazzo Marra

BARLETTA – Giuseppe De Nittis compie 180 anni e la sua Barletta risponde con un programma da grande capitale della cultura. Presentato ufficialmente mercoledì scorso, il calendario delle celebrazioni accompagnerà appassionati e turisti fino al febbraio 2027, trasformando la Pinacoteca (che da oggi assume ufficialmente il prestigioso titolo di Museo Pinacoteca Giuseppe De Nittis) nel cuore pulsante di un racconto internazionale.

Un logo sospeso tra arte e infinito

A dare il volto a questo anniversario è un logo che unisce il numero zero del “180” al simbolo dell’infinito: un omaggio all’immensità dell’opera denittisiana. Il segno grafico porta la firma dei giovani talenti del Liceo Artistico di Barletta, intitolato proprio a Giuseppe De Nittis e a sua moglie Léontine, a dimostrazione di come l’eredità del pittore sia ancora viva nelle nuove generazioni.

Giuseppe De Nittis: da Parigi a Roma, alla conquista dell’Europa

Il programma per i 180 anni di Giuseppe De Nittis non si ferma ai confini regionali, ricalcando i passi dell’artista che in vita stregò la Francia. A Parigi, infatti, Le celebrazioni sono già iniziate a gennaio con il teatro e proseguiranno con una mostra esclusiva nella Ville Lumière. Roma, invece, ospiterà il gran finale nel 2027 con una rassegna monumentale dedicata all’intero percorso artistico del pittore.

Il ritorno del Vesuvio e il tesoro dei Monuments Men

L’appuntamento più atteso a Barletta è previsto da maggio a ottobre a Palazzo Marra. Qui sarà esposta l’opera “Eruzione del Vesuvio”, un quadro dalla storia degna di un film: fu infatti recuperato dai celebri Monuments Men, l’unità alleata che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò i capolavori dell’arte dalla distruzione nazista. Ma le sorprese non finiscono qui. A marzo aprirà la sezione dedicata agli amici di “Casa De Nittis”, dove si potrà ammirare anche un tesoro recentemente scoperto: una foto originale di un giovanissimo Claude Monet a 23 anni, completa di firma autografa.

Visita a Palazzo Marra: cuore pulsante dell’arte di Giuseppe De Nittis

Situato nel cuore del centro storico di Barletta, Palazzo Marra non è solo un contenitore museale, ma uno dei più splendidi esempi di architettura barocca nel Sud Italia. Visitare il nuovo Museo Pinacoteca Giuseppe De Nittis significa immergersi in un’atmosfera unica: dalle ampie sale affrescate al loggiato panoramico che guarda verso il mare, lo stesso Adriatico che l’artista portò nel cuore fino a Parigi. Per tutto il 2026, il museo osserverà orari prolungati in occasione delle celebrazioni, permettendo di ammirare la collezione permanente (donata dalla vedova Léontine) e le mostre temporanee come quella dedicata all’Eruzione del Vesuvio. Il consiglio per i turisti? Perdetevi tra i dettagli delle vesti e le nebbie parigine dei quadri di De Nittis, poi concedetevi una passeggiata verso il vicino Castello Svevo per completare una giornata all’insegna della grande storia barlettana.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.