“Last Diamonds”: a Barletta i giganti di ghiaccio di Francesco Bosso

BARLETTA – Ci sono immagini che hanno la capacità di fermare il tempo e altre che ci ricordano quanto poco ne rimanga. La mostra “Last Diamonds“, che verrà inaugurata proprio oggi a Barletta, appartiene a entrambe le categorie. Curata da Nicola Zito, con la collaborazione del FIOF (Fondo Internazionale per la Fotografia), l’esposizione porta nella città della Disfida le opere di Francesco Bosso. Fotografo del paesaggio contemporaneo di fama internazionale, i suoi scatti hanno il potere di trasformare la natura in una metafora metafisica. Fino al 30 maggio le sale di Palazzo San Domenico ospiteranno la sua ricerca fotografica: un viaggio visivo tra la bellezza degli iceberg e la minaccia del Global Warming.

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Last Diamonds: l’estetica del bianco e nero contro il Global Warming

Francesco Bosso utilizza un linguaggio rigoroso: un bianco e nero sapiente e cromie rarefatte che spogliano gli iceberg della loro veste puramente documentaria per trasformarli negli “ultimi diamanti” del nostro pianeta (Last Diamonds appunto). Il titolo della serie è drammatico e riflette l’impegno dell’autore nella salvaguardia dell’ambiente. “Viaggiando ai confini dell’Artico ho raccolto forti emozioni,” racconta Bosso. “La fluidità di un simile paesaggio è sconvolgente, se ne percepisce immediatamente la fragilità e si tocca con mano il disastro in corso”. Attraverso mezzi classici e materiali tradizionali, la sua fotografia diventa un dispositivo visivo che ci mette faccia a faccia con la realtà del riscaldamento globale.

Francesco Bosso: un artista di caratura internazionale

Ospitare Francesco Bosso è per Barletta un enorme vanto culturale. Le sue opere infatti fanno parte di prestigiose collezioni mondiali e sono state esposte in istituzioni come il Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, il Museo Pignatelli di Napoli, fino alla 56ª Biennale di Venezia e gallerie d’élite a Hong Kong, Shanghai, Parigi e Monaco di Baviera. Il valore dell’esposizione è ulteriormente sottolineato dalla collaborazione con il FIOF (Fondo Internazionale per la Fotografia. La presenza del FIOF, punto di riferimento per la cultura fotografica in Italia e all’estero, conferma Palazzo San Domenico come uno degli scenari più qualificati per la promozione dei grandi maestri dell’immagine contemporanea, rafforzando il legame tra la città di Barletta e i circuiti internazionali della fotografia d’arte.

Last Diamonds: info utili per la visita

L’inaugurazione della mostra Last Diamonds si terrà a Palazzo San Domenico in corso Cavour a Barletta questo pomeriggio, giovedì 16 aprile, con una conferenza stampa prevista per le ore 18:30. Da domani rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00.