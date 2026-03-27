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Risonanza Magnetica Whole Body presso l’Ospedale Bonomo di Andria

Risonanza Magnetica Whole Body presso l’Ospedale Bonomo di Andria

ANDRIA – La lotta contro le malattie oncologiche e oncoematologiche si arricchisce di un’arma potentissima nel nord della Puglia. Presso l’Unità di Radiologia dell’ospedale Bonomo è ufficialmente operativa la Risonanza Magnetica Whole Body. La particolarità? Come suggerisce il nome, questa metodica permette di studiare l’organismo dalla testa ai piedi in una sola volta, offrendo ai medici una visione globale e dettagliata della malattia.

Risonanza Magnetica Whole Body: una diagnosi sicura e “amica” del paziente

A differenza della TAC o di altri esami che utilizzano raggi X, la Risonanza Magnetica Whole Body sfrutta campi magnetici e radiofrequenze. Questo significa che non espone il paziente a radiazioni ionizzanti, rendendola uno strumento estremamente sicuro anche per monitoraggi frequenti nel tempo. Al momento, il servizio è dedicato principalmente ai pazienti affetti da mieloma multiplo e carcinoma prostatico, situazioni in cui vedere “il quadro d’insieme” è fondamentale per capire l’estensione della patologia e l’efficacia delle cure.

Il talento pugliese formato nei grandi centri

Dietro questa macchina all’avanguardia c’è un grande investimento nel capitale umano. I radiologi impegnati in prima linea, la dott.ssa Mariangela Lombardi e il dott. Umberto Tupputi, portano ad Andria l’esperienza maturata in centri d’eccellenza come l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e la scuola di Novara, pioniera in Italia per questa tecnica. “È il risultato di un lavoro di squadra”, spiega il dott. Tommaso Scarabino, direttore di Radiologia all’Ospedale Bonomo di Andria. L’obiettivo è chiaro: integrare questa tecnologia con l’Oncologia, l’Ematologia e il CoRO (Centro di Orientamento Oncologico) per offrire ai pazienti un percorso di cura fluido e multidisciplinare.

Risonanza Magnetica Whole Body: un altro passo avanti per l’ASL Bt

Per il Commissario Straordinario di ASL Bt, Tiziana Dimatteo, si tratta di un tassello fondamentale per una sanità moderna: “Investiamo in tecnologie che rispondono concretamente ai bisogni delle persone. La Whole Body non è solo un nuovo macchinario, ma un simbolo di una sanità pugliese che guarda al futuro e all’eccellenza”.

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