Giornata Mondiale del Rene 2026: ASL BT offre screening gratuiti

I reni sono i filtri del nostro corpo, instancabili lavoratori che meritano la nostra attenzione. Per celebrare la Giornata Mondiale del Rene 2026 di giovedì 12 marzo, l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi della ASL BT, guidata dalla dott.ssa Tiziana Piccolo, lancia l’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”. Un’occasione d’oro per tutti i cittadini della provincia che desiderano effettuare uno screening gratuito, ricevere una visita di controllo e informarsi su come prevenire malattie che, spesso silenziosamente, colpiscono una persona su dieci nel mondo.

Giornata Mondiale del Rene 2026: il calendario degli appuntamenti in ASL BT

Per facilitare l’accesso alla prevenzione, la ASL BT ha predisposto diversi punti di ascolto e screening sul territorio.

Barletta (Ospedale Dimiccoli) : giovedì 12 marzo, presso gli ambulatori di Nefrologia e Dialisi, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

: giovedì 12 marzo, presso gli ambulatori di Nefrologia e Dialisi, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Andria (Ospedale Bonomo) : giovedì 12 marzo, presso l’UOS Emodialisi, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

: giovedì 12 marzo, presso l’UOS Emodialisi, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Minervino Murge (Centro Dialisi): mercoledì 11 marzo (un giorno in anticipo!), dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Prevenzione senza barriere: l’iniziativa a Trani

La campagna per la Giornata Mondiale del Rene 2026, dal tema “Salute renale per tutti”, punta forte sull’equità. Proprio per questo, sono previsti momenti di informazione e screening anche all’interno della Casa Circondariale femminile di Trani. Un gesto concreto per garantire il diritto alla salute anche alle fasce di popolazione meno raggiunte dalle campagne tradizionali.

Giornata Mondiale del Rene 2026: perché è importante partecipare?

Le malattie renali croniche sono spesso asintomatiche nelle fasi iniziali. Se trascurate, possono portare a complicazioni gravi, come l’insufficienza renale o problemi cardiovascolari, rendendo necessari trattamenti invasivi come la dialisi o il trapianto. Partecipare alla Giornata Mondiale del Rene 2026: significa fare un regalo a se stessi e ai propri cari, scoprendo quanto sia semplice prevenire attraverso corretti stili di vita e una diagnosi precoce.

Scarica qui la locandina ufficiale con tutti i dettagli dell’iniziativa.