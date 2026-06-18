BARI – È stato presentato ufficialmente lunedì scorso in conferenza stampa il progetto che promette di far tremare le casse e ballare migliaia di appassionati: nasce SONO Metropolitan Festival. Sabato 5 settembre 2026, gli spazi della Nuova Fiera del Levante e la spettacolare Arena del Levante di Bari si trasformeranno in un immenso cuore pulsante di ben 10.000 metri quadrati, pronto ad accogliere fino a 14.000 persone per il main stage dell’edizione 2026.

L’evento, nato dall’intuizione dei colossi dell’intrattenimento Musicaeparole, PM Eventi e Faraway Agency, gode del prestigioso patrocinio della Città di Bari, della Città Metropolitana di Bari e della Fiera del Levante. Più che un festival, si tratterà di una vera e propria piattaforma multidisciplinare tra musica, arti visive, installazioni e un intero life village attrezzato con aree food e relax.

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Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz e Rivo: la line-up leggendaria del SONO Metropolitan Festival

Dopo i set di apertura firmati da Moderat Kingdom e Mateea, il palco di SONO Metropolitan Festival vedrà l’avvicendarsi di tre pesi massimi della scena elettronica planetaria.

Paul Kalkbrenner: l’uomo che ha ridefinito l’immaginario della techno europea

Nato artisticamente nella Berlino est post-riunificazione, Paul Kalkbrenner ha vissuto in prima persona l’esplosione della subcultura giovanile tedesca, contribuendo a far uscire la techno dall’underground per portarla negli stadi. Più che un semplice dj, Paul è un musicista d’avanguardia che esegue esclusivamente veri e propri live act, presentandosi in consolle con i master delle sue tracce per scomporle, rimontarle e improvvisarle in tempo reale. Icona assoluta della cultura clubbing, ha raggiunto la consacrazione planetaria interpretando come attore protagonista il film cult Berlin Calling (2008), per il quale ha firmato la colonna sonora ufficiale e l’immortale inno generazionale “Sky and Sand” – rimasto in classifica in Germania per ben 129 settimane. I suoi set sono monumentali architetture emotive e visive, capaci di radunare folle oceaniche in cui la potenza ipnotica della cassa dritta convive con arrangiamenti melodici capaci di imprimersi nella memoria collettiva.

Nina Kraviz: una delle icone più magnetiche, imprevedibili e influenti della techno globale

Dj, producer e collezionista di vinili originaria di Irkutsk, in Siberia, la Kraviz ha alle spalle un percorso unico: prima di dominare i palchi dei festival più importanti del pianeta, ha lavorato come dentista e giornalista musicale. Fondatrice dell’influente etichetta discografica трип (Trip), è celebre per set ipnotici e anticonformisti che fondono sapientemente acid, techno old school, minimal e trance, procedendo per accelerazioni improvvise e deviazioni spiazzanti. La sua capacità di trasformare la pista da ballo in uno spazio mentale, unita a storiche produzioni come l’iconica traccia “Ghetto Kraviz”, la rende un’autentica forza della natura e una delle figure femminili più rivoluzionarie dell’elettronica contemporanea.

Rivo: il giovane produttore francese che sta conquistando la scena internazionale

A completare questa line-up leggendaria ci sarà Rivo, giovanissimo talento originario di Brive-la-Gaillarde che sta letteralmente scalando le gerarchie del clubbing mondiale. Il suo nome è rimbalzato ovunque grazie al clamoroso remix ufficiale di “You & Me” dei Disclosure, una traccia diventata virale a livello planetario e suonata dai più grandi pesi massimi della consolle. Con un sound ricercato che si muove con innata eleganza tra melodic techno, progressive e calde sonorità afro-house, Rivo è capace di alternare groove profondi ad atmosfere percussive di altissima intensità emotiva, consacrandosi come uno dei profili più brillanti e innovativi della nuova generazione elettronica.

SONO Metropolitan Festival: divertimento consapevole e responsabilità sociale

SONO Metropolitan Festival nasce con l’obiettivo di dimostrare che la grande musica elettronica può e deve sposare la cultura della responsabilità. Gli organizzatori hanno infatti strutturato un programma che, oltre ai live set, comprenderà workshop, mostre e tavoli di confronto, mettendo al centro del progetto la sicurezza dei partecipanti, il divertimento consapevole e la sostenibilità sociale. La Città Metropolitana di Bari si attiva e si connette così in un unico, grande organismo in movimento, pronto a ballare sotto il cielo di settembre.