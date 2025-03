San Nicola: dal Canada tornano tre reliquie a Bari

È con emozione e profondo orgoglio che la città di Bari accoglie il ritorno di tre straordinari oggetti sacri legati a San Nicola, restituiti ufficialmente dal Canada dopo essere stati trafugati anni fa. Il gesto, celebrato durante una cerimonia ufficiale a Ottawa, rappresenta molto più di una restituzione: è un atto di giustizia culturale e spirituale, che riconsegna alla comunità barese un pezzo autentico della propria anima.

Un gesto internazionale di rispetto e collaborazione

La restituzione è avvenuta al termine del Canada-Italy Symposium on Crimes Against Cultural Property, evento organizzato dal Ministero della Cultura canadese con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nella tutela del patrimonio culturale. Presenti alla cerimonia anche i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, che hanno lavorato per riportare in Italia i beni sacri trafugati. Il Ministro italiano della Cultura, Alessandro Giuli, ha commentato: “Ringrazio le autorità canadesi per questo importante gesto di collaborazione, che dimostra rispetto per il nostro patrimonio religioso e culturale legato a San Nicola di Bari.”

Le reliquie restituite: simboli di fede e identità

Le tre reliquie restituite sono di grande valore spirituale, storico e simbolico:

una reliquia ossea del Santo , parte delle spoglie venerate dai fedeli in tutto il mondo, nonché emblema del legame millenario tra San Nicola e la città di Bari;

, parte delle spoglie venerate dai fedeli in tutto il mondo, nonché emblema del legame millenario tra e la città di Bari; una capsella contenente più reliquie , scrigno di devozione che custodisce frammenti sacri della storia religiosa pugliese, testimonianza di un culto diffuso e profondamente sentito;

, scrigno di devozione che custodisce frammenti sacri della storia religiosa pugliese, testimonianza di un culto diffuso e profondamente sentito; una statuetta lignea di San Nicola, esempio d’arte devozionale popolare, ricca di significati per chi, da generazioni, si affida al Santo patrono per ricevere protezione e conforto.

Un ritorno che parla alla fede di un popolo

San Nicola non è soltanto il Santo patrono di Bari: è una figura centrale nella tradizione cristiana, amato in Oriente e in Occidente, simbolo di accoglienza, giustizia e miracolo. Il ritorno di queste reliquie nella Basilica di San Nicola riaccende un sentimento collettivo di appartenenza e di orgoglio, rinsalda il legame con le proprie radici e riconferma l’importanza della tutela del patrimonio culturale e spirituale della nostra terra. Un evento che riporta “a casa” tre testimoni silenziosi di una fede viva, pronta a continuare a ispirare generazioni di pugliesi e di pellegrini.