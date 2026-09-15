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Riccardo Scamarcio vince il Premio Orizzonti come Miglior Attore a Venezia

“Trionfo pugliese all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Riccardo Scamarcio incoronato con il Premio Orizzonti per la sua intensa prova drammatica ne "I Figli della Scimmia" di Tommaso Landucci, premiato anche per la miglior sceneggiatura.”
Riccardo Scamarcio vince il Premio Orizzonti come Miglior Attore a Venezia

VENEZIA – C’è una brillante impronta pugliese nel palmarès dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nella prestigiosa sezione Orizzonti, da sempre riservata alle nuove tendenze e ai linguaggi espressivi del cinema globale, l’attore andriese Riccardo Scamarcio ha conquistato il riconoscimento come Miglior Attore (Migliore Interpretazione Maschile) grazie alla straordinaria prova attoriale fornita nel film “I Figli della Scimmia”, diretto dal regista Tommaso Landucci.

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Il trionfo di Riccardo Scamarcio e della produzione “I Figli della Scimmia”

In questa nuova opera cinematografica, Riccardo Scamarcio regala al pubblico e alla critica una prestazione complessa, viscerale e sfaccettata, capace di conquistare la giuria internazionale del Lido. Il successo della pellicola non si è fermato al solo premio per la recitazione: “I Figli della Scimmia” ha raddoppiato il proprio trionfo in laguna aggiudicandosi anche il Premio Orizzonti per la Migliore Sceneggiatura, scritta a quattro mani dallo stesso regista Tommaso Landucci insieme allo sceneggiatore Damiano Femfert. La doppiamente premiata produzione italiana si attesta così come uno dei titoli rivelazione della manifestazione veneziana del 2026, capace di coniugare un impianto narrativo rigoroso con una direzione degli interpreti di altissimo livello.

Gli altri premi della sezione: Laleh Marzban miglior attrice

Il verdetto della sezione Orizzonti ha incoronato anche l’eccellenza del cinema d’autore internazionale. Il premio per la Migliore Interpretazione Femminile è stato assegnato all’attrice Laleh Marzban, protagonista del film “Moragheb” (Falling House), diretto dal cineasta iraniano Mohsen Gharaei e frutto di una co-produzione tra Iran, Stati Uniti e Germania. Una performance toccante che ha saputo restituire la profondità e le contraddizioni dell’universo emotivo raccontato nella pellicola.

Riccardo Scamarcio e il legame profondo tra la Puglia e il grande cinema

Per Riccardo Scamarcio, da oltre vent’anni figura di spicco e volto di riferimento della cinematografia italiana ed europea, il trionfo alla Mostra di Venezia 2026 rappresenta un nuovo e fondamentale traguardo di carriera. Interprete poliedrico, produttore attento ed esponente di punta del panorama artistico pugliese, l’attore conferma con questo riconoscimento la propria capacità di scegliere progetti d’autore capaci di imporsi sui palcoscenici internazionali più prestigiosi.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.

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