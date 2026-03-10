Gran finale al Sudestival 2026 con Riccardo Scamarcio ospite d’onore

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Bari »
MONOPOLI – Cala il sipario sul Sudestival 2026, il festival che ha trasformato Monopoli nella capitale del cinema d’autore per un intero inverno. Il gran finale di sabato 14 marzo vedrà protagonista un figlio illustre della nostra terra: il tranese Riccardo Scamarcio. L’attore e regista riceverà il prestigioso Premio Eccellenze del Cinema per una carriera che lo ha portato dai vicoli pugliesi ai set di Hollywood. Per l’occasione, Scamarcio racconterà al pubblico la sua esperienza in Modì – Tre giorni sulle ali della follia, il film diretto da Johnny Depp dove Riccardo interpreta Amedeo Modigliani accanto a mostri sacri come Al Pacino.
Contenuto
La serata finale al Teatro Radar non sarà solo glamour. I presidenti di giuria Silvio Soldini e Marco Spoletini consegneranno i premi ai vincitori di questa edizione da record. Ad aprire le celebrazioni sarà l’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, con un omaggio musicale a Bernardo Bertolucci, icona a cui il festival ha dedicato la retrospettiva di quest’anno.
Il cammino verso la finale parte questo giovedì con una programmazione densa di significato.
Giunto alla sua 26ª edizione, il Sudestival non è solo un festival: è un presidio culturale d’eccellenza. Con il bollino Eco Event Plastic Free, per esempio, la kermesse si conferma attenta non solo alla qualità delle immagini, ma anche alla sostenibilità del territorio che la ospita. Un festival “lungo un inverno” che si chiude con la consapevolezza di aver regalato alla Puglia un’altra stagione di grande bellezza. E ora non resta che attendere il gran finale di sabato insieme all’ospite d’onore, Riccardo Scamarcio.
Immagine di copertina: rielaborazione della foto di Nicolas Genin.
Data: 10 Mar 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.