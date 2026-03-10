menu sito
Gran finale al Sudestival 2026 con Riccardo Scamarcio ospite d’onore

MONOPOLI – Cala il sipario sul Sudestival 2026, il festival che ha trasformato Monopoli nella capitale del cinema d’autore per un intero inverno. Il gran finale di sabato 14 marzo vedrà protagonista un figlio illustre della nostra terra: il tranese Riccardo Scamarcio. L’attore e regista riceverà il prestigioso Premio Eccellenze del Cinema per una carriera che lo ha portato dai vicoli pugliesi ai set di Hollywood. Per l’occasione, Scamarcio racconterà al pubblico la sua esperienza in Modì – Tre giorni sulle ali della follia, il film diretto da Johnny Depp dove Riccardo interpreta Amedeo Modigliani accanto a mostri sacri come Al Pacino.

La Notte dei Premi al Sudestival 2026: tra musica e grandi firme

La serata finale al Teatro Radar non sarà solo glamour. I presidenti di giuria Silvio Soldini e Marco Spoletini consegneranno i premi ai vincitori di questa edizione da record. Ad aprire le celebrazioni sarà l’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, con un omaggio musicale a Bernardo Bertolucci, icona a cui il festival ha dedicato la retrospettiva di quest’anno.

Un weekend ricco di appuntamenti: Albania e Cinema Muto

Il cammino verso la finale parte questo giovedì con una programmazione densa di significato.

  • Giovedì 12 marzo (Young & Cineritratti) spazio ai ragazzi con il regista Davide Gentile e il suo Denti da squalo. In serata, un tuffo nel passato con Buster Keaton Live: le perle del cinema muto musicate dal vivo dall’Ensemble del Ritratti Festival.
  • Venerdì 13 marzo (Sguardi d’Albania) torna l’atteso focus sulla cultura albanese, un legame indissolubile nato con gli sbarchi del 1991. Tra documentari, presentazioni di libri (con Vito Saracino e Mimmo Mazza) e l’anteprima del restauro in 4K del film Gunat Përmbi Tela, Monopoli conferma la sua anima internazionale.
  • Sabato 14 marzo (Masterclass), prima del red carpet serale, gli studenti incontreranno Michele Braga, autore della colonna sonora di Mixed by Erry, per scoprire i segreti della musica nel cinema. Verrà inoltre proiettato il corto Finché morte non ci separi, intensa opera sulla violenza psicologica con Amanda Sandrelli e Carla Signoris.

Sudestival 20261: Monopoli, cuore pulsante del cinema pugliese

Giunto alla sua 26ª edizione, il Sudestival non è solo un festival: è un presidio culturale d’eccellenza. Con il bollino Eco Event Plastic Free, per esempio, la kermesse si conferma attenta non solo alla qualità delle immagini, ma anche alla sostenibilità del territorio che la ospita. Un festival “lungo un inverno” che si chiude con la consapevolezza di aver regalato alla Puglia un’altra stagione di grande bellezza. E ora non resta che attendere il gran finale di sabato insieme all’ospite d’onore, Riccardo Scamarcio.

Immagine di copertina: rielaborazione della foto di Nicolas Genin.

