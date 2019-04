10 tra le spiagge più belle della Puglia dal Gargano al Salento

Il mare di Puglia

Scopriamo le 10 spiagge più belle dal Gargano al Salento.

La Puglia offre il meglio per quanto riguarda le vacanze al mare. Una selezione delle 10 spiagge più belle dal Gargano al Salento ti confermeranno quali e quanti luoghi di incredibile bellezza è capace di riservare questa regione.

Dallo sperone al Tacco d’Italia, da Bari a Lecce la costa non smette di sorprendere, unendo l’azzurro del mare al bianco delle scogliere fino al verde della rigogliosa macchia mediterranea e alle dune. Leggende e magia si susseguono in questi luoghi dove vivrai il mare più affascinante che tu possa trovare.

1. Porto Greco a Vieste

Vieste non a caso è chiamata la “perla del Gargano” e, se percorrerai la strada litoranea verso questo centro, scoprirai una spiaggia di rara bellezza.

La spiaggia di Porto Greco sarà uno dei luoghi che ricorderai maggiormente delle tue vacanze in Puglia.

Per raggiungerla dovrai lasciare l’auto nel parcheggio e percorrere un sentieri fatto di ghiaia per circa 500 metri, quindi scendere lungo una scogliera a strapiombo tra il verde degli arbusti e la roccia viva.

Già dal sentiero ti apparirà il colore di un azzurro intenso delle acque e, quando ti tufferai, sentirai la freschezza del mare subito profondo per una nuotata rigenerante.

Se ti piace andare alla scoperta di luoghi misteriosi e affascinanti, visita la Grotta dei Marmi, così chiamata perché le sue pareti si presentano bianche e lucide proprio come quelle del marmo. Si trova in località Pugnochiuso ed è accessibile solo dal mare.

2. Spiaggia di Pizzomunno

Non si può non parlare delle 10 spiagge più belle dal Gargano al Salento senza citare quella del Pizzomunno. Si può considerare una spiaggia “urbana” e molto ampia di Vieste, caratterizzata da un monolite calcareo alto quasi 30 metri che è il simbolo di questa città.

Troneggia a pochi metri dal bagnasciuga, ha una forma cilindrica e la sua composizione calcarea evidenzia il fatto che nei millenni si sia staccato dalla scogliera non molto distante o sia un residuo della stessa.

Al Pizzomunno sono legate diverse leggende, accomunate da un amore forte tra due giovani, Cristalda e appunto il bell’uomo da cui ha preso il nome il monolite. Pare che le sirene, gelose di questo giovane e del loro amore, fecero annegare l’amata e lui venne pietrificato dal dolore, per rimanere per sempre accanto a lei.

Sulla scogliera potrai ammirare anche il castello Svevo del ‘200 fatto erigere da Federico II e che oggi è sede di una caserma, ma si può visitare osservando un panorama superbo.

3. La spiaggia dei 100 scalini

Durante le tue vacanze in Puglia non dovrai mancare di trascorrere una giornata alla spiaggia dei 100 scalini a San Menaio, frazione di Vico del Gargano.

È cosi chiamata perché per arrivare alle sue spiagge dovrai percorrere una scalinata con questo numero di gradini, per bagnarti nelle sue acque blu.

Qui troverai il giusto relax perché non è molto affollata e noterai che sono sparsi dei massi, i quali in qualche modo riescono a creare una certa privacy tra gli ombrelloni. La sabbia è soffice e bianca e, se attenderai fino a sera, potrai osservare i famosi tramonti che tutti attendono per scattare romantiche foto. Non lontano ti suggerisco di visitare la pineta Marzini, che è un’area naturalistica dove fare una passeggiata o un picnic.

4. Baia delle Zagare

A Mattinata a pochi km da Vieste devi visitare la spiaggia simbolo del Gargano e forse quella più suggestiva.

Ti si svelerà davanti un panorama da cartolina, con i 2 faraglioni vicini, uno dei quali forma un arco naturale, chiamato Arco Magico o di Diomede, sovrastati entrambi da una fitta vegetazione. La stessa vegetazione ricopre la falesia, che scende a strapiombo sul mare e ripara dal vento questa spiaggia dalla sabbia mista a ciottoli e dal mare di un verde smeraldo che ti stupirà.

Il nome di Baia delle Zagare è dovuto al persistente profumo che potrai sentire di fiori di limone, se ti troverai da queste parti nel periodo in cui c’è la fioritura.

5. Spiaggia dei Colombi

La spiaggia dei Colombi è uno dei lidi più selvaggi e pittoreschi di tutta la Puglia, oltre che del Gargano.

Potrai raggiungerla solamente a piedi attraverso un breve sentiero, che ti porterà in uno scenario naturalistico unico. La spiaggia sembra infatti una sorta di anfiteatro naturale e non ti servirà neppure l’ombrellone, perché la scogliera bianchissima e ricoperta di pini che si trova alle spalle, ha creato degli anfratti naturali che all’occorrenza fanno ombra.

Le acque limpide e quasi sempre calme ti culleranno mentre farai il bagno. Questa spiaggia è una di quelle preferite dai surfisti, ma anche da chi è appassionato di fotografia, perché si tratta di un paesaggio dagli scorci eccezionali.

6. Polignano a Mare

A Bari ci sono altre bellissime spiagge per tue vacanze in Puglia, come quelle della splendida Polignano a Mare.

Il borgo si trova su un altura di roccia tufacea che scende a strapiombo sul mare, ma lascia anche degli spazi nei quali si è creata la spiaggia più frequentata di Polignano a Mare, quella di Cala Porto, detta anche Lama Monachile. Da qui osserverai un orizzonte che si apre sui muri antichi delle case proprio sul bordo della scogliera. D’estate è molto popolata e per raggiungerla dovrai attraversare l’omonimo ponte sul quale passa la famosa e antica via Traiana.

Gli eventi dell’estate in Puglia e a Polignano a Mare si susseguono, in una cornice antica come questo borgo. Tra quelli che non devi mancare ci sono le sagre dei prodotti tipici, le feste patronali, gli spettacoli musicali in piazza e gli eventi culturali, che trasformeranno le tue vacanze in Puglia in qualcosa di divertente e stimolante. Nella cittadina barese non mancano i locali notturni dove divertirsi in compagnia, mangiare, bere o fare semplicemente una passeggiata sul lungo mare ascoltando la risacca.

7. Baia dei Turchi

Sulla mappa del Salento, poco prima di arrivare a Otranto da nord, potrai trascorrere del tempo in riva al mare alla Baia dei Turchi, nel Salento. Il mare è un cristallo e i giochi d’acqua mescolati con la sabbia candida, formano dei colori dalle sfumature sorprendenti. La vegetazione che la circonda cresce anche sulle tipiche dune di questo tratto di costa e, prima di arrivare, attraverserai una fitta pineta. Non è una spiaggia con servizi e non è neppure affollata in alta stagione perché è molto ampia.

8. Torre dell’Orso

La spiaggia di Torre dell’Orso si trova sul versante adriatico del Salento ed è una delle più belle non solo per l’azzurro intenso e l’acqua cristallina, ma per le architetture naturali che la natura è riuscita a creare tra falesie, grotte, piscine e faraglioni.

Prima di arrivare a Torre dell’Orso, però, non puoi non fare una sosta ad Alberobello per apprezzare i suoi trulli. Questa spiaggia è quella giusta per le tue vacanze nel Salento e risponderà nel migliore dei modi all’eventuale domanda su cosa vedere in Puglia.

Un tempo non lontano su questo tratto di mare vivevano le foche e pare che è da qui che derivi il nome della zona costiera.

Il simbolo di Torre dell’Orso sono 2 faraglioni praticamente identici e dirimpettai chiamati “le 2 sorelle”, che secondo la leggenda le rappresentano. Si narra che fossero così innamorate di questi luoghi che gli dei vollero pietrificarle, perché potessero ammirare per sempre lo splendido mare.

La parte più suggestiva di Torre dell’Orso è una piscina naturale creatasi dal crollo della volta di una grotta sulla quale è rimasto un lembo di roccia dove stazionano i bagnanti e dal quale potrai tuffarti.

9. Marina di Pescoluse

Osserva la mappa della Puglia sul versante ionico e troverai accanto al nome di questa spiaggia anche quello di “Maldive del Salento“. L’appellativo descrive perfettamente le spiagge con sabbia bianchissima e soffice, l’acqua trasparente e bassa e un paesaggio del tutto simile a quelli caraibici.

È probabilmente tra le spiagge del Salento la più ambita ed emozionante dove tu possa trascorrere una o più giornate al mare.

Sole e tranquillità ti aspettano per una vacanza in Puglia da sogno.

10. Punta Prosciutto

Le tue vacanze nel Salento potranno continuare sulla spiaggia di Punta Prosciutto, un altro vero paradiso dalle acque cristalline.

La spiaggia ha i fondali bassi per decine di metri e alle spalle dune secolari, che gli conferiscono un’atmosfera esotica e godereccia, da dedicarsi completamente al relax. Una delle più rinomate spiagge della Puglia.