Questo weekend doppia replica per Barabba di Antonio Tarantino

MONOPOLI E MOLFETTA – Un weekend di grande teatro si prepara a emozionare il pubblico pugliese. Sabato 12 aprile al Teatro Radar di Monopoli e domenica 13 aprile alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, va in scena Barabba di Antonio Tarantino, spettacolo intenso e profondo che conclude la Stagione Teatrale “Attraversamenti”. Si tratta di un monologo potente, considerato il vero testamento spirituale del maestro Antonio Tarantino, venuto a mancare nel 2020 e considerato uno degli autori più affascinanti della drammaturgia contemporanea.

Sul palco, l’attore campano Michele Schiano di Cola vestirà i panni di Barabba, “l’altro Cristo”, rinchiuso in una torre di sbarre di ferro ideata dallo scenografo Vincent Longuemare. La sua figura incarna la condizione umana sospesa tra redenzione e condanna, tra bisogno di salvezza e disperata ricerca di un fondamento.

Una regia che affonda nella carne del testo

La regia è firmata da Teresa Ludovico, che da anni dedica il suo percorso artistico ai testi di Antonio Tarantino, portando in scena anche opere come La casa di Ramallah, Namur, Cara Medea e Piccola Antigone. Con Barabba, Ludovico continua a indagare le profondità dell’animo umano, raccontando storie chiuse tra pareti, ma profondamente specchio del mondo esterno.

“Barabba forse siamo tutti noi? Imperfetti, ridicoli, mentitori? Schegge impazzite alla ricerca di un senso”, si domanda la regista, sottolineando come il teatro di Tarantino sappia scuotere le coscienze con leggerezza e ironia, senza mai perdere l’intensità emotiva.

Il teatro come riscatto e riflesso dell’umanità

Nel mondo senza pietà raccontato da Antonio Tarantino, Barabba e Gesù diventano le due facce di una umanità calpestata, alla disperata ricerca di un riscatto. Una redenzione che, forse, solo il teatro può concedere. In questo buio profondo, infatti, si accende la piccola luce del palcoscenico, capace di illuminare anche le nostre fragilità più nascoste.

Barabba è prodotto dai Teatri di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni di Monopoli e Molfetta. La Stagione 2024/2025 conferma così il suo impegno nel portare in scena opere di spessore che sappiano dialogare con il pubblico.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti per assistere allo spettacolo partono da 15 euro alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, mentre al Teatro Radar di Monopoli il costo è di 20 euro per la platea e 18 euro per la galleria. I tagliandi sono acquistabili presso i botteghini di Monopoli (Via Magenta 71, attivo dal martedì al venerdì, ore 17-19) e di Molfetta (Via Bisceglie 775, attivo dal martedì alla domenica, ore 17-20), oppure online.