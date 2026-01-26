Regione Puglia e Bari in finale al contest nazionale PA OK! Formez 2026

BARI – Quando la Pubblica Amministrazione smette di essere un labirinto di scartoffie e diventa un motore di opportunità, i risultati non tardano ad arrivare. La Regione Puglia e il Comune di Bari sono ufficialmente tra i finalisti di PA OK Formez 2026, il prestigioso contest nazionale promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Formez con il supporto scientifico di SDA Bocconi. La notizia, emersa durante l’incontro territoriale presso l’Università Aldo Moro, conferma un dato entusiasmante: la Puglia e Bari hanno contribuito a presentare circa il 10% dei progetti totali a livello nazionale, dimostrando una vivacità amministrativa superiore alla media italiana.

“Mare a Sinistra” al PA OK! Formez 2026: la strategia regionale per far tornare i talenti a casa

Il primo progetto finalista, orgoglio della Regione Puglia, si chiama “Mare a Sinistra”. Non è solo uno slogan suggestivo, ma una strategia strutturata per lo sviluppo economico e l’attrazione dei talenti nell’ambito del contest PA OK Formez 2026. L’obiettivo è ambizioso: offrire opportunità concrete e percorsi di carriera qualificati per favorire il rientro dei professionisti pugliesi emigrati e, allo stesso tempo, attrarre nuove competenze dall’esterno. Valorizzando le eccellenze del territorio e puntando sull’attrazione degli investimenti, la Puglia vuole trasformare la sua bellezza paesaggistica in un ecosistema fertile per l’innovazione, dove il “ritorno dei cervelli” diventa il pilastro di un nuovo sviluppo locale e partecipativo.

“Due amici in Comune” per il PA OK! Formez 2026: quando la radio semplifica la vita dei cittadini a Bari

Sul fronte della comunicazione istituzionale, il Comune di Bari ha conquistato i giudici con “Due amici in Comune”. Il progetto nasce da un’idea semplice quanto rivoluzionaria: abbattere il muro del “burocratese” utilizzando il linguaggio della vita di tutti i giorni. Attraverso lo strumento della radio, l’amministrazione barese dialoga con i cittadini in modo informale, spiegando servizi, novità e procedure amministrative senza tecnicismi complicati. Una semplificazione reale che trasforma il Comune in un vicino di casa fidato, capace di ascoltare e risolvere i problemi quotidiani. Questa iniziativa, tra le più apprezzate in Puglia e Bari, dimostra come un approccio empatico possa creare valore pubblico immediato.

Regione Puglia e Comune di Bari protagoniste nell’Italia del PNRR e della modernizzazione

La selezione di questi progetti nell’ambito delle iniziative finanziate da NextGenerationEU e dal PNRR sottolinea la capacità della Puglia di intercettare le sfide della modernizzazione. Come evidenziato da Mario Barca, responsabile del progetto PA OK Formez 2026, la Puglia e Bari si sono distinti per una forte propositività: con ben 30 progetti presentati su un totale di 300 in tutta Italia, la regione dimostra di saper sperimentare strumenti all’avanguardia per migliorare i servizi. È la prova che il Sud non solo accetta la sfida del cambiamento, ma si candida a guidarla, esportando modelli di buona amministrazione che guardano dritto al futuro dei cittadini.